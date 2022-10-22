Жительницу Бурятии оштрафовали за побои



Согласно протоколу об административном правонарушении, жительница Бурятии в ходе возникшей ссоры на почве ревности ударила мужчину кочергой по руке. Тем самым, женщина причинила ему физическую боль.



На суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.



За нанесение побоев она признана виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», ей назначено наказание в виде штрафа - 5000 рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

