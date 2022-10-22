Жительницу Бурятии оштрафовали за побои

Она ударила мужчину кочергой
Согласно протоколу об административном правонарушении, жительница Бурятии в ходе возникшей ссоры на почве ревности ударила мужчину кочергой по руке. Тем самым, женщина причинила ему физическую боль.
На суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
За нанесение побоев она признана виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», ей назначено наказание в виде штрафа - 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Она ударила мужчину кочергой
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