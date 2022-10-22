По югу Бурятии до +14 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с.



Температура ночью -4,-9, по Прибайкалью и местами югу до +1, местами по юго-западу и северо-востоку до -13,-18, днём +5,+10, по северу 0,+5, по крайнему югу до +14.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +8,+10.

