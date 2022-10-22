В республике преимущественно без осадков
По данным бурятского гидрометцентра, 22 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с.
Температура ночью -4,-9, по Прибайкалью и местами югу до +1, местами по юго-западу и северо-востоку до -13,-18, днём +5,+10, по северу 0,+5, по крайнему югу до +14.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +8,+10.
По югу Бурятии до +14 градусов
Общество, Фото:
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