В школе №50 Улан-Удэ завершается реконструкция стадиона

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Работы выполнены на 99%



В одной из старейших школ Улан-Удэ, которая открылась 1 сентября после масштабного обновления, завершается капитальный ремонт стадиона. Теперь школьники и жители микрорайона Новая Комушка смогут заниматься спортом на современном стадионе.



На капитальный ремонт стадиона из республиканского и городского бюджетов было выделено более 22,6 млн рублей. Теперь здесь есть футбольное поле 60х30 м, беговые дорожки, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, площадки для прыжков в длину, полосы препятствий, малые архитектурные формы. Территория стадиона огорожена и освещена, обустроена ливневая канализация. В целях безопасности подключено видеонаблюдение.



- В настоящий момент процент выполнения работ составляет 99%. Осталось лишь нанести разметку беговых дорожек, - рассказали в комитете по образованию.



В этом году школе №50 исполнилось 57 лет, но более чем за полувековую историю ремонт такого масштаба здесь проведён впервые. Перед началом учебного года здесь обновили кровлю, утеплили фасад, заменили систему отопления, окна, полы, отремонтировали пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы, четыре дошкольные группы. На ремонт школы было выделено более 125 млн рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

