21 октября

20 октября

Популярное

В школе №50 Улан-Удэ завершается реконструкция стадиона

В школе №50 Улан-Удэ завершается реконструкция стадиона
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы выполнены на 99%

В одной из старейших школ Улан-Удэ, которая открылась 1 сентября после масштабного обновления, завершается капитальный ремонт стадиона. Теперь школьники и жители микрорайона Новая Комушка смогут заниматься спортом на современном стадионе.

На капитальный ремонт стадиона из республиканского и городского бюджетов было выделено более 22,6 млн рублей. Теперь здесь есть футбольное поле 60х30 м, беговые дорожки, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, площадки для прыжков в длину, полосы препятствий, малые архитектурные формы. Территория стадиона огорожена и освещена, обустроена ливневая канализация. В целях безопасности подключено видеонаблюдение.

- В настоящий момент процент выполнения работ составляет 99%. Осталось лишь нанести разметку беговых дорожек, - рассказали в комитете по образованию.

В этом году школе №50 исполнилось 57 лет, но более чем за полувековую историю ремонт такого масштаба здесь проведён впервые. Перед началом учебного года здесь обновили кровлю, утеплили фасад, заменили систему отопления, окна, полы, отремонтировали пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы, четыре дошкольные группы. На ремонт школы было выделено более 125 млн рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ школа строительство капитальный ремонт Бурятия стадион спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоялся «Интеллектуальный бум»
В Улан-Удэ состоялся «Интеллектуальный бум»
Общество, 21.10.2022
Под таким девизом прошла городская игра учащихся «Эврика»
Иркутск вновь примет чемпионат Сибири по плаванию
Иркутск вновь примет чемпионат Сибири по плаванию
Общество, 21.10.2022
Соревнования стартуют на следующей неделе
В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по женской борьбе
В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по женской борьбе
Общество, 21.10.2022
Соревнования состоятся завтра, 22 октября, в «Патриоте»
В Иркутске откроется выставка, посвящённая культуре бурят Прибайкалья
В Иркутске откроется выставка, посвящённая культуре бурят Прибайкалья
Общество, 21.10.2022
Посетителям покажут предметы сельского быта и работы мастеров
В Туве ликвидировали два природных заказника
В Туве ликвидировали два природных заказника
Общество, 21.10.2022
Три новых планируют создать в следующем году
Улан-Удэ познакомили с «Заповедным миром» западного Байкала
Улан-Удэ познакомили с «Заповедным миром» западного Байкала
Общество, 21.10.2022
В аэропорту и вокзале города представили фотовыставку природы Иркутской области
В посёлке Бурятии построили виадук через железную дорогу
В посёлке Бурятии построили виадук через железную дорогу
Общество, 21.10.2022
В Заиграевском районе завершены работы по реконструкции станции
В Улан-Удэ проводится международный конкурс по бурятскому языку
В Улан-Удэ проводится международный конкурс по бурятскому языку
Общество, 21.10.2022
Также в республике школьники состязаются в «Пяти отцовских учениях»
В Улан-Удэ этнозоосад закроют до конца октября
В Улан-Удэ этнозоосад закроют до конца октября
Общество, 21.10.2022
Он не будет работать по техническим причинам
Мобилизованных из Иркутской области отправили к местам дислокации
Мобилизованных из Иркутской области отправили к местам дислокации
Общество, 21.10.2022
Эшелон с военнослужащими региона отправился сегодня утром из Новосибирска
Ушёл из жизни Герой труда Далай Гунгаев
Ушёл из жизни Герой труда Далай Гунгаев
Общество, 21.10.2022
Агинский животновод был одним из соавторов хангильского типа тонкорунной породы овцы
Бурятский шахматист стал чемпионом России
Бурятский шахматист стал чемпионом России
Общество, 21.10.2022
Антон Шомоев к личному «серебру» добавил командное «золото»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^