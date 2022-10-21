Работы выполнены на 99%
В одной из старейших школ Улан-Удэ, которая открылась 1 сентября после масштабного обновления, завершается капитальный ремонт стадиона. Теперь школьники и жители микрорайона Новая Комушка смогут заниматься спортом на современном стадионе.
На капитальный ремонт стадиона из республиканского и городского бюджетов было выделено более 22,6 млн рублей. Теперь здесь есть футбольное поле 60х30 м, беговые дорожки, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, площадки для прыжков в длину, полосы препятствий, малые архитектурные формы. Территория стадиона огорожена и освещена, обустроена ливневая канализация. В целях безопасности подключено видеонаблюдение.
- В настоящий момент процент выполнения работ составляет 99%. Осталось лишь нанести разметку беговых дорожек, - рассказали в комитете по образованию.
В этом году школе №50 исполнилось 57 лет, но более чем за полувековую историю ремонт такого масштаба здесь проведён впервые. Перед началом учебного года здесь обновили кровлю, утеплили фасад, заменили систему отопления, окна, полы, отремонтировали пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы, четыре дошкольные группы. На ремонт школы было выделено более 125 млн рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В школе №50 Улан-Удэ завершается реконструкция стадиона
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Под таким девизом прошла городская игра учащихся «Эврика»
Соревнования стартуют на следующей неделе
Соревнования состоятся завтра, 22 октября, в «Патриоте»
Работы выполнены на 99%
Посетителям покажут предметы сельского быта и работы мастеров
Три новых планируют создать в следующем году
В аэропорту и вокзале города представили фотовыставку природы Иркутской области
В Заиграевском районе завершены работы по реконструкции станции
Также в республике школьники состязаются в «Пяти отцовских учениях»
Он не будет работать по техническим причинам
Эшелон с военнослужащими региона отправился сегодня утром из Новосибирска
Команда республики заняла третье место
Агинский животновод был одним из соавторов хангильского типа тонкорунной породы овцы
Антон Шомоев к личному «серебру» добавил командное «золото»
Также им вручили особые хадаки