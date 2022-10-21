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За день на «Стеколке» в Улан-Удэ отловили шесть собак

За день на «Стеколке» в Улан-Удэ отловили шесть собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Это уже 40-й по счёту рейд в городе

В ходе межведомственного рейда, который состоялся 20 октября в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ сотрудники обошли 98 домовладений. С улиц было отловлено шесть безнадзорных собак, сообщили в мэрии.

– Мы проводим уже 40-е мероприятие в рамках общегородского плана по профилактике нападений безнадзорных животных. В связи с наступлением низких температур особый упор сделан на отработку частного сектора, пресечение фактов самовыгула и нарушений правил содержания домашних питомцев, – отметил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

По адресу ул. Воронежская, 3 был развёрнут стационарный пункт, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих питомцев.

Также в ходе рейда сотрудники комитетов по образованию, по социальной и молодежной политике провели профилактические беседы с учениками 1-4 классов школы №43, в старших группах детских садов «Малинка» и «Золушка» о правилах поведения при встрече с собаками.

С наступлением низких температур безнадзорные животные на улицах города сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию возле кормовой базы.

О таких стаях горожан просят сообщать в службы отлова:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;
– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.

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