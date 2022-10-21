Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей

Будут выставлены дополнительные экипажи



Сегодня, 21 октября, в Улан-Удэ и пригороде вечером стартует рейд ГИБДД. Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Дорожные полицейские будут выявлять водителей в состояние опьянения, а также с проверять соблюдение правил перевозки юных пассажиров.



- Перевозка детей до семи лет осуществляется строго в детских каркасных удерживающих устройствах, - напоминают в Госавтоинспекции.

