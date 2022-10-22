Учёные нашли в Туве следы двух буддийских сооружений

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Республика присоединилась к проекту «Буддийские монастыри и храмы России»



В Туве ведётся работа по выявлению и исследованию объектов буддийского историко-культурного наследия республики. Напомним, масштабный проект «Буддийские монастыри и храмы России: создание единой информационной базы данных», приуроченный к Году сохранения культурного наследия народов России, реализуется исследователями из Москвы, Бурятии, Забайкальского края, Тувы и Калмыкии. В рамках этой работы научная экспедиция Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ) побывала в Тере-Хольском районе.



В архивных источниках учёные нашли записи о трёх буддийских сооружениях в этом труднодоступном уголке республики. Группа исследователей под руководством завсектором религиоведения ТИГПИ, доктора религиоведения Ульяны Бичелдей должна была проверить эту информацию и найти, где располагались хурээ. Помощь в поисковой работе оказала известный краевед, общественный деятель Серенмаа Хомушку.



По результатам экспедиции выявлено, что в местечке Доора-Мээске на территории, так называемой Чыргаланды, в начале 19 века стоял буддийский храм. До этого он находился на берегу озера Тере-Холь возле источника Даштыг Доргун. Сегодня там расположена стоянка кунгуртугских животноводов. Как выяснилось, когда камбы-ламой хурээ стал представитель рода Хертеков, было принято решение перенести храм поближе к родовым кочевьям в Чыргаланды. Таким образом, стало очевидно, что в двух архивных упоминаниях речь шла об одном и том же буддийском объекте.



Поиск второго сооружения не занял много времени: примерно в двух километрах от села Кунгуртуг стоит треглавый субурган, который жители села возвели собственными силами на месте буддийского дугана (чадыр-дуган).



- Экспедиция провела замеры сохранившихся следов расположения буддийских объектов и зафиксировала координаты в системе ГИС. В дальнейшем по результатам исследований будет сформирован реестр памятников буддийского культурного наследия и составлена электронная карта Тувы, на которой будут обозначены места расположения разрушенных и действующих хурээ, а также других священных для тувинцев мест, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

