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В Туве ликвидировали два природных заказника

В Туве ликвидировали два природных заказника
Общество,  Фото:pixabay.com
Три новых планируют создать в следующем году

Государственные природные заказники регионального значения «Шеминский» и «Аянгатинский» в Туве утратили статус особо охраняемых территорий. Правительство республики постановлением от 12 октября приняло решение ликвидировать их – в связи с достижением поставленных целей и задач, ради которых они были организованы.

Как пояснили в дирекции по особо охраняемым природным территориям Тувы, заказники создавались ради сохранения и увеличения численности охотничьих видов животных – в частности, марала, косули, кабарги и кабана. В настоящее время эти цели достигнуты, по данным специалистов, плотность животных значительно превышает нормативную.

За упразднение заказников высказывалось и население Дзун-Хемчикского и Барун-Хемчикского районов, на территории которых они расположены. Ограничения на хозяйственную деятельность, действовавшие в них, стали сдерживать предпринимательскую активность жителей. В границах заказников практически невозможно было получить землю под организацию хозяйства, пастбищные угодья и т.д. Теперь, с прекращением деятельности заказников люди получат возможность не только хозяйствовать на этих землях, но и заготавливать древесину для своих нужд, а также заниматься охотничьим промыслом.

Впрочем, количество особо охраняемых природных территорий после ликвидации Аянгатинского и Шеминского заказников не уменьшится, а наоборот – увеличится. В 2023 году власти Тувы планируют создать сразу три новых государственных заказника, за счёт которых общая площадь особо охраняемых природных территорий возрастёт на 6 тысяч гектаров.

Один из заказников предполагается разместить на территории Бай-Тайгинского района. Он будет предназначен для восстановления популяции алтайского горного барана – аргали. Увеличение его численности, в свою очередь, позволит создать условия для расселения другого редкого вида диких животных – ирбиса.

Ещё два заказника будут открыты в Овюрском и Эрзинском районе – в урочищах Бора-Шай и Ак-Хайыракан соответственно. В настоящее время идёт работа по согласованию границ создаваемых заказников со структурами Роснедр. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

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