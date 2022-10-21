В женской колонии в Улан-Удэ сыграли свадьбу





В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ состоялась церемония бракосочетания. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, как полагается. Осуждённая предстала перед своим избранником в белом свадебном платье, с красивой причёской и букетом цветов.- Церемонию провёл работник органов ЗАГСа в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ. В завершении мероприятия молодожены обменялись обручальными кольцами и получили свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Сотрудники учреждения поздравили новобрачных и пожелали им семейного благополучия и взаимопонимания, - рассказали в УФСИН по Бурятии.Сотрудники колоний отмечают, что поощряют браки «за решёткой». Они дисциплинируют осуждённых и мотивируют их на досрочное освобождение. Браки чаще всего заключают, что получить возможность длительных свиданий, которые разрешаются только родственникам.Федеральная служба исполнения наказаний не ведёт обобщающей статистики по количеству браков, заключенных в тюрьмах и колониях. Однако точно известно, что женщины-осуждённые выходят замуж в десятки раз реже, чем женятся мужчины.