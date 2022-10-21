Ушёл из жизни Герой труда Далай Гунгаев

Агинский животновод был одним из соавторов хангильского типа тонкорунной породы овцы



На 67 году жизни скончался прославленный забайкалец, Герой труда Российской Федерации Далай Гынинович Гунгаев.



- После тяжёлой болезни ушёл из жизни Герой труда Российской Федерации Далай Гынинович Гунгаев. Труженик села, патриот Агинских степей и всего Забайкалья, депутат законодательного собрания края, один из соавторов прославленного на всю страну хангильского типа тонкорунной породы овцы. Всю свою жизнь он посвятил развитию агропромышленного комплекса региона. На него равнялись чабаны и фермеры всего края. Соболезнуем родным и близким, – написал на своей странице «ВКонтакте» глава Забайкалья Александр Осипов.



Как сообщает пресс-служба правительства края, Далай Гунгаев родился 7 декабря 1955 года в селе Цокто-Хангил. Начал свою трудовую деятельность разнорабочим в колхозе имени XXII партийного съезда, после службы в рядах Советской армии продолжил трудовую деятельность трактористом, затем помощником чабана. С 1985 года работал старшим чабаном в агрокооперативе «Цокто-Хангил».



Был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», награждён почётной грамотой Минсельхоза РФ, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «За заслуги перед Читинской областью». Неоднократно награждался почётными грамотами и благодарственными письмами администрации АБО, губернатора Забайкальского края.



Церемония прощания с Далаем Гунгаевым состоится 28 октября в селе Цокто-Хангил.