21 октября

20 октября

Популярное

Ушёл из жизни Герой труда Далай Гунгаев

Ушёл из жизни Герой труда Далай Гунгаев
Общество, 
Агинский животновод был одним из соавторов хангильского типа тонкорунной породы овцы

На 67 году жизни скончался прославленный забайкалец, Герой труда Российской Федерации Далай Гынинович Гунгаев.

- После тяжёлой болезни ушёл из жизни Герой труда Российской Федерации Далай Гынинович Гунгаев. Труженик села, патриот Агинских степей и всего Забайкалья, депутат законодательного собрания края, один из соавторов прославленного на всю страну хангильского типа тонкорунной породы овцы. Всю свою жизнь он посвятил развитию агропромышленного комплекса региона. На него равнялись чабаны и фермеры всего края. Соболезнуем родным и близким, – написал на своей странице «ВКонтакте» глава Забайкалья Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба правительства края, Далай Гунгаев родился 7 декабря 1955 года в селе Цокто-Хангил. Начал свою трудовую деятельность разнорабочим в колхозе имени XXII партийного съезда, после службы в рядах Советской армии продолжил трудовую деятельность трактористом, затем помощником чабана. С 1985 года работал старшим чабаном в агрокооперативе «Цокто-Хангил».

Был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», награждён почётной грамотой Минсельхоза РФ, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «За заслуги перед Читинской областью». Неоднократно награждался почётными грамотами и благодарственными письмами администрации АБО, губернатора Забайкальского края.

Церемония прощания с Далаем Гунгаевым состоится 28 октября в селе Цокто-Хангил.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край некролог смерть сельское хозяйство овцеводство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ заметили дятла
В центре Улан-Удэ заметили дятла
Общество, 21.10.2022
Птица долбил дерево на улице Борсоева
Центр ядерной медицины открылся в Бурятии
Центр ядерной медицины открылся в Бурятии
Общество, 21.10.2022
Теперь жителям республики доступна ранняя диагностика онкологических заболеваний
В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев
В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев
Общество, 21.10.2022
В посадках участвовали сотрудники управления судебного департамента
В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
Общество, 21.10.2022
Депутатов горсовета смутило, что название остановки не соответствует действительности
В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
Общество, 21.10.2022
Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию
Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей
Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей
Общество, 21.10.2022
Будут выставлены дополнительные экипажи
В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
Общество, 21.10.2022
Завтра изменится движение на проспекте 50-летия Октября
Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Общество, 21.10.2022
Пока это только эксперимент на нескольких зонах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^