Ковидом заболели ещё почти 50 человек
За минувшие сутки, 20 октября, в Бурятии зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Днём ранее было на десять больных меньше.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 151 813 случаев заражений коронавирусом. Из них 46% (69 881) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии скончались 3082 пациента. За прошедшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.
Сегодня в стационарах получает лечение 71 пациент, за предыдущие сутки госпитализировано шесть человек. В реанимации лежат 12 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 236 человек.
В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19
Общество, Фото:
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