В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19

Ковидом заболели ещё почти 50 человек



За минувшие сутки, 20 октября, в Бурятии зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Днём ранее было на десять больных меньше.



Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 151 813 случаев заражений коронавирусом. Из них 46% (69 881) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии скончались 3082 пациента. За прошедшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.



Сегодня в стационарах получает лечение 71 пациент, за предыдущие сутки госпитализировано шесть человек. В реанимации лежат 12 больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 236 человек.



