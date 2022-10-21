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В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по женской борьбе

В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по женской борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся завтра, 22 октября, в «Патриоте»

22 октября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по женской вольной борьбе. Соревнования состоятся в региональном центре единоборств «Патриот». За медали поборются девушки до 16 лет, до 18 лет и до 21 года.

С 8:30 начнутся медицинский осмотр спортсменок и взвешивание. С 11:00 до 16:00 пройдут предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. В 16:00 состоится торжественная церемония открытия. В 16:30 стартуют финальные поединки за 3-5 места, 1-2 места, также будут награждены призёры и победители.

Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 6+
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