В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по женской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся завтра, 22 октября, в «Патриоте»



22 октября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по женской вольной борьбе. Соревнования состоятся в региональном центре единоборств «Патриот». За медали поборются девушки до 16 лет, до 18 лет и до 21 года.



С 8:30 начнутся медицинский осмотр спортсменок и взвешивание. С 11:00 до 16:00 пройдут предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. В 16:00 состоится торжественная церемония открытия. В 16:30 стартуют финальные поединки за 3-5 места, 1-2 места, также будут награждены призёры и победители.



Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

