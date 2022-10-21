Соревнования состоятся завтра, 22 октября, в «Патриоте»
22 октября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по женской вольной борьбе. Соревнования состоятся в региональном центре единоборств «Патриот». За медали поборются девушки до 16 лет, до 18 лет и до 21 года.
С 8:30 начнутся медицинский осмотр спортсменок и взвешивание. С 11:00 до 16:00 пройдут предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях. В 16:00 состоится торжественная церемония открытия. В 16:30 стартуют финальные поединки за 3-5 места, 1-2 места, также будут награждены призёры и победители.
Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ стартует первенство Бурятии по женской борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посетителям покажут предметы сельского быта и работы мастеров
Три новых планируют создать в следующем году
В аэропорту и вокзале города представили фотовыставку природы Иркутской области
В Заиграевском районе завершены работы по реконструкции станции
Также в республике школьники состязаются в «Пяти отцовских учениях»
Он не будет работать по техническим причинам
Эшелон с военнослужащими региона отправился сегодня утром из Новосибирска
Команда республики заняла третье место
Агинский животновод был одним из соавторов хангильского типа тонкорунной породы овцы
Антон Шомоев к личному «серебру» добавил командное «золото»
Также им вручили особые хадаки
Птица долбил дерево на улице Борсоева
Теперь жителям республики доступна ранняя диагностика онкологических заболеваний
Это уже 40-й по счёту рейд в городе
Работы начнутся в следующем году