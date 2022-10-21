Из отдалённого района Бурятии эвакуировали пациента с инфарктом





За сутки Территориальный центр медицины катастроф Бурятии эвакуировал пациентов из пяти районов: Мухоршибирского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Курумканского и Закаменского.Для эвакуации было задействованы самолёт L-410 и вертолёт МИ-8, а также наземный транспорт.Одна из эвакуаций - экстренный вызов ночью в Закаменский район для оказания экстренной помощи пациенту с инфарктом.- Требовалась срочная эвакуация пациента с острым инфарктом миокарда – для определения дальнейшей диагностики и определения своевременной тактики лечения пациента – сообщил заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Олег Сиденов.В Территориальном центре медицины катастроф сообщили, что все пациенты доставлены в Улан-Удэ без каких-либо осложнений для прохождения дальнейшего лечения.