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Из отдалённого района Бурятии эвакуировали пациента с инфарктом

Из отдалённого района Бурятии эвакуировали пациента с инфарктом
Общество,  Фото:ТЦМК Бурятии
Всего за сутки эвакуировали пациентов из пяти районов

За сутки Территориальный центр медицины катастроф Бурятии эвакуировал пациентов из пяти районов: Мухоршибирского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Курумканского и Закаменского.

Для эвакуации было задействованы самолёт L-410 и вертолёт МИ-8, а также наземный транспорт.


Одна из эвакуаций - экстренный вызов ночью в Закаменский район для оказания экстренной помощи пациенту с инфарктом.

- Требовалась срочная эвакуация пациента с острым инфарктом миокарда – для определения дальнейшей диагностики и определения своевременной тактики лечения пациента – сообщил заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Олег Сиденов.

В Территориальном центре медицины катастроф сообщили, что все пациенты доставлены в Улан-Удэ без каких-либо осложнений для прохождения дальнейшего лечения.


медицинская помощь

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