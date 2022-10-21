Мобилизованные жители Бурятии получат выплату в 150 тысяч рублей

Соответствующий документ подписал глава республики



20 октября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал нормативно-правовой акт об установлении единовременной выплаты для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Они получат 150 тысяч рублей.



- Все мобилизованные из Бурятии бойцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Такое решение приняли сегодня по поручению и при поддержке Юрия Трутнева (полпреда президента в ДФО – ред.) все дальневосточные регионы, - отметил Алексей Цыденов.



Накануне полпред Юрий Трутнев провёл совещание с главами дальневосточных регионов, где дал ряд поручений. Среди них было «проработать дополнительные меры для обеспечения всем необходимым мобилизованных и добровольцев, обеспечить региональные выплаты мобилизованным».

