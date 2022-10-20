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В Бурятии для молодых сотрудников колонии провели экскурсию

В Бурятии для молодых сотрудников колонии провели экскурсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новобранцам рассказали историю учреждения

Для молодых сотрудников исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрска провели экскурсию. Её устроили в комнате истории исправительного учреждения.

Заместитель начальника колонии Василий Юможапов рассказал историю создания учреждения, показал фотографии, документы и вещи прошлых лет, которые кропотливо собирали сотрудники. Также новобранцы ознакомились с представленной в комнате истории экспозицией продукции деревообрабатывающего цеха – иконами, картинами, настольными играми и кухонными принадлежностями, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября 20 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу.

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