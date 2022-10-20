В Бурятии завершается строительство школы в Орлике























В селе Орлик Окинского района Бурятии завершается строительство новой школы на 360 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства республики.Сейчас заканчивается укладка кафельной плитки, ведутся работы по обшивке вентиляционных коробов, утеплению тамбурных помещений, по устройству внутренних сетей электроснабжения, внутренних инженерных сетей. Выполнены работы по внутренним сетям теплоснабжения, запущена котельная. Также идут работы по уборке территории школы, устройству ограждения и малых архитектурных форм, закончено озеленение.- Сейчас на объекте работает 115 человек и пять единиц техники. В середине ноября в школу начнет завозиться оборудование, к концу года строительство школы будет закончено, – рассказал начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.Стоимость строительства вместе с оборудованием – 708 млн рублей.Школа рассчитана на 360 мест, она располагается в самом центре села. Школа будет состоять из трёх этажей и пяти блоков с одним переходом. Там будет располагаться лифт для маломобильных граждан, учебные кабинеты, мастерские, спортивный и гимнастический зал. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест.