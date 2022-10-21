В Бурятии собирают гумпомощь для жителей Старобешевского района ДНР

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Вещи и продукты принимаются в православных храмах республики



В Бурятии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей, присоединённых к территории России республик и областей. Новые вещи, продукты, медикаменты, бытовую химию и средства личной гигиены можно приносить в Одигитриевский собор города Улан-Удэ или в любой ближайший православный храм Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Подробный список вещей, в которых нуждаются новые соотечественники, размещён во всех православных храмах и приходах.



Как сообщает пресс-служба епархии, все собранные вещи будут направляться в Старобешевский район Донецкой Народной Республики. На основании соглашения о сотрудничестве от 16 июня 2022 года именно Старобешевскому району Бурятия оказывает гуманитарную помощь и поддержку.



Перечень необходимой для беженцев и жителей новых субъектов РФ гуманитарной помощи:



Детские продукты питания:

- Питание сухое: Беллакт, Нутриен;

- Соки 200 в ассортименте (с трубочкой);

- Пюре детские в мягкой упаковке (фруктовые, мясные);

- Каши молочные, безмолочные для младенцев.



Лекарства:

- Шприцы;

- Жгуты;

- Перчатки нестерильные (M, L);

- Салфетки влажные для ухода;

- Бинт трубчатый 4, 5, 6 размер;

- Пелёнки одноразовые 60х90.



Хирургический шовный материал:

- Монофил 5/0;

- Монофил 6/0;

- Кетгут 3/0;

- Шёлк 3/0;

- Фторэкс 3/0;

- ПГА 3/0.



Продукты питания:

- Крупы;

- Масло подсолнечное;

- Чай/кофе;

- Печенье;

- Консервы;

- Сгущёнка;

- Продукты быстрого приготовления (пюре, лапша).



Бытовая химия:

- Зубная паста;

- Зубные щётки;

- Шампунь;

- Стиральный порошок (фасовка малая);

- Мыло;

- Подгузники детские 4, 5, 6 размер, взрослые.



Одежда и обувь:

- Носки;

- Сланцы резиновые;

- Тапочки;

- Тёплое белье (термобелье, кальсоны, спортивные костюмы);

- Обувь;

- Куртки;

- Шапки, перчатки;

- Одеяла, пледы;

- Одежда детская, взрослая тёплая;

- Белье;

- Колготки тёплые.



