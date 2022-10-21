В Бурятии собирают гумпомощь для жителей Старобешевского района ДНР

Вещи и продукты принимаются в православных храмах республики
В Бурятии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей, присоединённых к территории России республик и областей. Новые вещи, продукты, медикаменты, бытовую химию и средства личной гигиены можно приносить в Одигитриевский собор города Улан-Удэ или в любой ближайший православный храм Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Подробный список вещей, в которых нуждаются новые соотечественники, размещён во всех православных храмах и приходах.
Как сообщает пресс-служба епархии, все собранные вещи будут направляться в Старобешевский район Донецкой Народной Республики. На основании соглашения о сотрудничестве от 16 июня 2022 года именно Старобешевскому району Бурятия оказывает гуманитарную помощь и поддержку.
Перечень необходимой для беженцев и жителей новых субъектов РФ гуманитарной помощи:
Детские продукты питания:
- Питание сухое: Беллакт, Нутриен;
- Соки 200 в ассортименте (с трубочкой);
- Пюре детские в мягкой упаковке (фруктовые, мясные);
- Каши молочные, безмолочные для младенцев.
Лекарства:
- Шприцы;
- Жгуты;
- Перчатки нестерильные (M, L);
- Салфетки влажные для ухода;
- Бинт трубчатый 4, 5, 6 размер;
- Пелёнки одноразовые 60х90.
Хирургический шовный материал:
- Монофил 5/0;
- Монофил 6/0;
- Кетгут 3/0;
- Шёлк 3/0;
- Фторэкс 3/0;
- ПГА 3/0.
Продукты питания:
- Крупы;
- Масло подсолнечное;
- Чай/кофе;
- Печенье;
- Консервы;
- Сгущёнка;
- Продукты быстрого приготовления (пюре, лапша).
Бытовая химия:
- Зубная паста;
- Зубные щётки;
- Шампунь;
- Стиральный порошок (фасовка малая);
- Мыло;
- Подгузники детские 4, 5, 6 размер, взрослые.
Одежда и обувь:
- Носки;
- Сланцы резиновые;
- Тапочки;
- Тёплое белье (термобелье, кальсоны, спортивные костюмы);
- Обувь;
- Куртки;
- Шапки, перчатки;
- Одеяла, пледы;
- Одежда детская, взрослая тёплая;
- Белье;
- Колготки тёплые.
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