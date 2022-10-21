Днём в Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ воздух прогреется до +8 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +6,+11, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +6,+8.

