В Улан-Удэ воздух прогреется до +8 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +6,+11, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +6,+8.
Днём в Бурятии преимущественно без осадков
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Общество, 21.10.2022
В Улан-Удэ воздух прогреется до +8 градусов
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