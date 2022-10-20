В пригороде Улан-Удэ завершилось строительство сетей водоснабжения

Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца октября
Жители улуса Нур-Селение в Иволгинском районе Бурятии уже в этом году смогут подключиться к централизованному источнику водоснабжения. Здесь завершилось строительство сетей водоснабжения. На сегодняшний день на объекте уже прошёл весь комплекс испытаний. Ввести в эксплуатацию объект планируют до конца октября.
Меньше чем за год строители проложили новый водовод в Нур-Селении. Протяжённость трубопроводов составила более 5 километров. На 11 улицах установлены колодцы и смонтированы пожарные гидранты. Стоимость проекта составила более 32 миллионов рублей.
- Строительство началось в июне этого года, и на сегодняшний день уже все завершено. Вода уже прошла все лабораторные проверки. После того, как объект будет введён в эксплуатацию, жители смогут проводить воду себе в дома, - заявил финансовый директор подрядной организации ООО «БазисГрупп» Алексей Бадарханов.
Ранее в улусе была проложена одна ветка водоснабжения, однако для пользования всех жителей этого было недостаточно. Теперь к новым сетям смогут подключиться более 1,5 тысяч жителей Нур-Селения.
- Мы очень рады, что наконец-то сможем пить качественную питьевую воду. Раньше мне все время приходилось просить родственников, знакомых с машиной привезти нам её из водоколонок. Вода из скважины, которая у нас есть, годится только для полива огорода. Теперь мы ждём с нетерпения, когда уже можно будет подключиться к централизованному источнику водоснабжения, - рассказала ветеран труда, жительница улуса Нур-Селение Екатерина Базарон.
- На этом строительство объектов водоснабжения в Иволгинском районе не заканчивается. Мы планируем построить два резервуара для воды в посёлке Тапхар. Они позволят закрыть потребность в питьевой воде большого количества жителей. По этому проекту мы подготовили бюджетную заявку на следующий год, - добавил начальник управления по развитию инфраструктуры Иволгинской администрации Ринчин Дамбаев.
Бюджетную заявку на строительство объекта водоснабжения в посёлке Тапхар уже направили в Минстрой России. В случае её одобрения работы будут проходить в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В пригороде Улан-Удэ завершилось строительство сетей водоснабжения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца октября
Первое буддийское свидетельство было вручено 19 октября
Горожане смогут сдать собранный мусор на полигон ТБО
Кондукторы в таком случае будут переквалифицированы в контролёров
Новобранцам рассказали историю учреждения
Школа находится в самом центре села
Специалисты рассказали, на что обратить внимание при покупке бутилированной воды
Решение приняло минприроды России
По вечерам стадионы освещаются
Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет
Нарушения обнаружили сразу на 58 объектах
Владимир Ильин в 15-й раз стал донором
Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября
Преимущественно без осадков
Набирают как мальчиков, так и девочек