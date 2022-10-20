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В пригороде Улан-Удэ завершилось строительство сетей водоснабжения

В пригороде Улан-Удэ завершилось строительство сетей водоснабжения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца октября

Жители улуса Нур-Селение в Иволгинском районе Бурятии уже в этом году смогут подключиться к централизованному источнику водоснабжения. Здесь завершилось строительство сетей водоснабжения. На сегодняшний день на объекте уже прошёл весь комплекс испытаний. Ввести в эксплуатацию объект планируют до конца октября.

Меньше чем за год строители проложили новый водовод в Нур-Селении. Протяжённость трубопроводов составила более 5 километров. На 11 улицах установлены колодцы и смонтированы пожарные гидранты. Стоимость проекта составила более 32 миллионов рублей.

- Строительство началось в июне этого года, и на сегодняшний день уже все завершено. Вода уже прошла все лабораторные проверки. После того, как объект будет введён в эксплуатацию, жители смогут проводить воду себе в дома, - заявил финансовый директор подрядной организации ООО «БазисГрупп» Алексей Бадарханов.

Ранее в улусе была проложена одна ветка водоснабжения, однако для пользования всех жителей этого было недостаточно. Теперь к новым сетям смогут подключиться более 1,5 тысяч жителей Нур-Селения.

- Мы очень рады, что наконец-то сможем пить качественную питьевую воду. Раньше мне все время приходилось просить родственников, знакомых с машиной привезти нам её из водоколонок. Вода из скважины, которая у нас есть, годится только для полива огорода. Теперь мы ждём с нетерпения, когда уже можно будет подключиться к централизованному источнику водоснабжения, - рассказала ветеран труда, жительница улуса Нур-Селение Екатерина Базарон.

- На этом строительство объектов водоснабжения в Иволгинском районе не заканчивается. Мы планируем построить два резервуара для воды в посёлке Тапхар. Они позволят закрыть потребность в питьевой воде большого количества жителей. По этому проекту мы подготовили бюджетную заявку на следующий год, - добавил начальник управления по развитию инфраструктуры Иволгинской администрации Ринчин Дамбаев.

Бюджетную заявку на строительство объекта водоснабжения в посёлке Тапхар уже направили в Минстрой России. В случае её одобрения работы будут проходить в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Иволгинский район Бурятия водоснабжение строительство

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