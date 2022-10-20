В Бурятии рассказали, как выбрать воду в магазине

Специалисты рассказали, на что обратить внимание при покупке бутилированной воды
Как позаботиться о себе, покупая воду в магазине, и на что необходимо обратить внимание, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Бутылка с водой должна быть герметична. Если кажется, что крышка уже вскрывалась, лучше её не брать. Также необходимо обратить внимание на то, в каком месте в торговом зале хранится вода. Она не должна находиться под прямыми солнечными лучами и возле отопительных приборов.
- Читайте этикетки. На упаковке должна быть указана информация о регистрационных данных производителя, основном составе, дате производства, сроке годности, условиях хранения и типе воды. На бутылках с минеральной водой также должен быть указан источник воды и её назначение: «столовая», «лечебно-столовая» или «лечебная», - отметили в управлении Роспотребнадзора.
Необходимо выбирать воду с кодом Data Matrix на крышке или этикетке. Это гарант её качества и безопасности. С 1 декабря 2021 года в России стартовала обязательная маркировка минеральной воды. С 1 марта 2022 года она распространяется на прочие категории питьевой воды, а это значит, что производители уже внедрили на своих производствах систему маркировки. Отсканировав цифровой код в мобильном приложении «Честный знак», можно проверить, кем и когда была произведена и упакована вода.
Некоторые недобросовестные производители продолжают реализовывать продукцию без цифровых кодов. Качество такой воды, её путь до прилавка не прослежен, поэтому она может быть потенциально опасна для здоровья. Рекомендуется обращать внимание на наличие кода маркировки на воде и срок её розлива.
- Если вы увидели на полке минеральную или обычную питьевую воду без кода маркировки, вы можете сообщить об этом в Роспотребнадзор прямо в приложении «Честный знак». Также покупка воды с кодом Data Matrix — это возможность принять участие в акциях партнёров Национальной системы маркировки и получить подарки, - отметили специалисты Роспотребнадзора.
В Бурятии рассказали, как выбрать воду в магазине
Общество, Фото:
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