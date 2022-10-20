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Футбольные поля при школах открыты для улан-удэнцев по вечерам

Футбольные поля при школах открыты для улан-удэнцев по вечерам
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
По вечерам стадионы освещаются

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова футбольные поля и спортивные площадки при муниципальных учреждениях образования и спорта открыты для горожан. Осенью и зимой поля работают до 21:00, а летом – до 22:00, сообщили в администрации города.

В Улан-Удэ находится 51 футбольное поле с искусственным покрытием, в том числе 31 поле в общеобразовательных школах, шесть - в спортивных школах; одно - в спортивно-оздоровительном лагере, четыре - в микрорайонах по месту жительства и девять полей в республиканских учреждениях – колледже, интернатах, вузах и в ведении Дирекции спортивных сооружений.

В основном все поля с искусственным покрытием при школах после учебных занятий и тренировок находятся в свободном доступе с 19:00 до 21:00 в рабочие дни и с 9:00 до 21:00 в выходные. Расписание занятий школьников и населения имеются на информационных стендах перед входом на стадион.

- В Железнодорожном районе на школьном стадионе школы №13 с 8:00 до 19:00 проходят уроки по физической культуре и тренировки юных футболистов, поэтому в рабочие дни футбольное поле свободно для всех желающих с 19:00 до 21:00 и в выходные дни с 7:00 до 21:00, - сообщила заместитель мэра по социальной политике Светлана Трифонова.

Все стадионы в вечернее время для занятий горожан будут освещаться.

Отметим, футбольные поля на стадионе в Тулунже и на Верхней Берёзовке открыты для посещения жителей с 8:00 до 20:00. 
спорт школы

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