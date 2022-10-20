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На юге Бурятии состоится велопробег

На юге Бурятии состоится велопробег
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортивное мероприятие посвятят юбилею Доржи Банзарова

21 октября в Джидинском районе Бурятии состоится велопробег, посвящённого 200-летнему юбилею со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. Он пройдёт по маршруту:
1-й этап: Петропавловка (Центральная площадь) — Памятник имени Доржи Банзарова (улус Додо Ичетуй) — проезд на автобусах, транспортировка велосипедов на грузовом транспорте.
2-й этап: Памятник имени Доржи Банзарова (улус Додо Ичетуй) – Петропавловка (Центральная площадь) — велопробег.

Сбор и регистрация участников велопробега состоятся на центральной площади Петропавловки в 9:00.

К участию в велопробеге приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 12-17 лет, молодёжь и взрослые (возраст не ограничен).

- По окончанию велопробега все участники награждаются сертификатами, - говорится в положении о спортивном мероприятии.

Возрастное ограничение 0+
велопробег Бурятия Джидинский район Доржи Банзаров спорт велоспорт

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