На юге Бурятии состоится велопробег

Спортивное мероприятие посвятят юбилею Доржи Банзарова



21 октября в Джидинском районе Бурятии состоится велопробег, посвящённого 200-летнему юбилею со дня рождения первого бурятского учёного Доржи Банзарова. Он пройдёт по маршруту:

1-й этап: Петропавловка (Центральная площадь) — Памятник имени Доржи Банзарова (улус Додо Ичетуй) — проезд на автобусах, транспортировка велосипедов на грузовом транспорте.

2-й этап: Памятник имени Доржи Банзарова (улус Додо Ичетуй) – Петропавловка (Центральная площадь) — велопробег.



Сбор и регистрация участников велопробега состоятся на центральной площади Петропавловки в 9:00.



К участию в велопробеге приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 12-17 лет, молодёжь и взрослые (возраст не ограничен).



- По окончанию велопробега все участники награждаются сертификатами, - говорится в положении о спортивном мероприятии.



Возрастное ограничение 0+

