Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет
Синоптики опубликовали короткий прогноз погоды на ближайший месяц.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 1-2 градуса.
Месячное количество осадков в ноябре составит на большей части территории около, местами больше среднего многолетнего количества, по северной половине – меньше средних многолетних значений.
Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного
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