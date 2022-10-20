20 октября

19 октября

Популярное

Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного

Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет

Синоптики опубликовали короткий прогноз погоды на ближайший месяц.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 1-2 градуса.

Месячное количество осадков в ноябре составит на большей части территории около, местами больше среднего многолетнего количества, по северной половине – меньше средних многолетних значений.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного
Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного
Общество, 20.10.2022
Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет
В Улан-Удэ трескаются новые дороги
В Улан-Удэ трескаются новые дороги
Общество, 20.10.2022
Нарушения обнаружили сразу на 58 объектах
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 20.10.2022
Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября
В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
Общество, 20.10.2022
Набирают как мальчиков, так и девочек
В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
Общество, 20.10.2022
Волонтёров обучают преподаватели медколледжа
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
Общество, 20.10.2022
Работы обошлись в восемь миллионов рублей
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Общество, 20.10.2022
Суд назначил автомобилисту общественные работы
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
Общество, 20.10.2022
Дым поднимался над Богородским островом  
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Общество, 20.10.2022
Жителей микрорайона Стеклозавод переведут на централизованное теплоснабжение
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
Общество, 20.10.2022
Собственникам выданы предостережения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^