Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет



Синоптики опубликовали короткий прогноз погоды на ближайший месяц.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 1-2 градуса.



Месячное количество осадков в ноябре составит на большей части территории около, местами больше среднего многолетнего количества, по северной половине – меньше средних многолетних значений.





