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В Бурятии легкоатлетический сезон завершился двумя пробегами

В Бурятии легкоатлетический сезон завершился двумя пробегами
Общество,  Фото:pixabay.com
В Джидинском районе состоялись республиканские соревнования по кроссу

В Бурятии на старт традиционного легкоатлетического пробега «Кяхтинский полумарафон», посвящённого памяти Сергея Попова, вышли более 500 любителей «королевы спорта». Они преодолели три дистанции в 2 км, 7 км и 21,1 км в самом сердце Кяхты. Сергей Попов – уроженец Кяхтинского района, обладатель высшего мирового достижения в марафоне, чемпион Европы, участник Олимпийских игр 1960 года и сегодня в мировом рейтинге он занимает пятую строчку.

Впервые в истории спорта Бурятии дан старт Джидинскому пробегу. 15 октября в селе Петропавловка прошёл I республиканский кросс на призы мастера спорта СССР по лёгкой атлетике Ирины Жаргаловой-Прихач. Мероприятие смогло собрать более 200 участников, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

- Следующий спортивный сезон у легкоатлетов республики будет насыщенным. Федерацией помимо крупных и масштабных мероприятий, запланированы легкоатлетические соревнования в Баргузинском, Тункинском, Окинском, Селенгинском, Кяхтинском, Кабанском, Курумканском и Тарбагатайском районах, – пояснили в министерстве.
Бурятия кросс легкая атлетика полумарафон пробег Кяхтинский район Джидинский район спорт бег

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