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В Улан-Удэ трескаются новые дороги

В Улан-Удэ трескаются новые дороги
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Нарушения обнаружили сразу на 58 объектах

На планёрном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова комитет по строительству отчитался о проведённой работе по обследованию дорог, на которых проводился ремонт с 2017 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Межведомственная комиссия с 29 марта по 20 апреля обследовала на наличие дефектов 83 участка. Основные нарушения – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях.

- Нарушения в результате обследования были выявлены на 58 объектах. По всем дорогам были составлены акты обследования со сроком устранения нарушений до 1 июля этого года. После наступления срока в результате мониторинга установлено, что работы выполнены по 37 объектам – это 65 процентов. В отношениях остальных подрядных организациях МУ «Улан-Удэстройзаказчик» ведёт претензионную работу, - сообщила заместитель мэра – председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.

На взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ поданы иски на сумму 617 тысяч рублей. По оплате штрафов за выполненные подрядчиком работы с нарушением производственных дорожно-строительных работ, за несвоевременное устранение нарушений поданы иски на сумму 1,5 миллиона рублей. А в отношении одного из подрядчиков ведутся судебные разбирательства сразу по четырём объектам на общую сумму 32,6 миллионов рублей.

В этом году в городе завершается ремонт еще 29 участков общей протяженностью 30 километров. На эти цели было выделено 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Справка:

Гарантийный срок всех объектов в Улан-Удэ составляет пять лет. С 2020 года в законодательстве есть пункт, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.
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