Закрыт КПП на Большой Байкальской тропе

Получить разрешение на посещение нацпарка можно будет онлайн



КПП на Большой Байкальской тропе в Иркутской области временно приостанавливает свою работу. В привычном для туристов контрольно-пропускном пункте на улице Гудина в посёлке Листвянка оформить разрешение на посещение ООПТ не получится до апреля 2023 года.



По-прежнему получить соответствующий документ для законного путешествия по Прибайкальскому национальному парку можно онлайн. Для тех посетителей, кому помощь администратора всё же будет необходима, открыты двери лесничества в посёлке Листвянка по адресу: улица Горького, 2. График работы Листвянского лесничества: в будние дни с 8:00 до 17:00. С декабря этого года и с января по март 2023 года, рабочие дни администратора: среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье.



- Туристический поток по Большой Байкальской тропе во второй половине октября обычно сокращается. В среднем, за декаду на маршрут выходят около 250 человек. Для сравнения, в июле этот показатель может достигать отметки в 1500 посетителей за тот же срок. Тем не менее, Большая Байкальская тропа остаётся одним из самых востребованных маршрутов Прибайкальского национального парка и поэтому требует к себе особого внимания специалистов природоохранного учреждения. Патрулирование государственными инспекторами продолжается, проводятся рейдовые мероприятия по профилактике браконьерства, незаконных рубок и лесных пожаров, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

