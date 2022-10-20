Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября
21 октября в селе Илька Заиграевского района Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации Дмитрием Сидоровым. Ему было 23 года. О гибели земляка сообщила районная газета «Вперёд».
Дмитрий Сидоров родился 13 декабря 1998 года в селе Илька в многодетной семье, был младшим ребёнком. В 2014 году окончил Илькинскую школу.
Дмитрий был разносторонним человеком. Два года был участником танцевальной группы «Восторг», занимался в военном патриотическом клубе «Десантник».
После окончания школы поступил в техникум строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ где получил профессию автомеханика.
В 2017 году был призван на срочную военную службу, служил водителем.
Свою трудовую деятельность Дмитрий начал слесарем по ремонту подвижного состава в Улан-Удэ. Затем несколько лет работал в охранном агентстве.
22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.
- Дмитрий погиб 4 октября при исполнении воинского долга во время проведении специальной военной операции на территории Украины, - сообщает газета «Вперёд».
У Дмитрия остались мама и четыре сестры.
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
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