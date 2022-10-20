20 октября

19 октября

Популярное

В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии

В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 
Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября

21 октября в селе Илька Заиграевского района Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации Дмитрием Сидоровым. Ему было 23 года. О гибели земляка сообщила районная газета «Вперёд».

Дмитрий Сидоров родился 13 декабря 1998 года в селе Илька в многодетной семье, был младшим ребёнком. В 2014 году окончил Илькинскую школу.

Дмитрий был разносторонним человеком. Два года был участником танцевальной группы «Восторг», занимался в военном патриотическом клубе «Десантник».

После окончания школы поступил в техникум строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ где получил профессию автомеханика.

В 2017 году был призван на срочную военную службу, служил водителем.

Свою трудовую деятельность Дмитрий начал слесарем по ремонту подвижного состава в Улан-Удэ. Затем несколько лет работал в охранном агентстве.

22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.

- Дмитрий погиб 4 октября при исполнении воинского долга во время проведении специальной военной операции на территории Украины, - сообщает газета «Вперёд».

У Дмитрия остались мама и четыре сестры.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 20.10.2022
Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября
В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
Общество, 20.10.2022
Набирают как мальчиков, так и девочек
В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
Общество, 20.10.2022
Волонтёров обучают преподаватели медколледжа
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
Общество, 20.10.2022
Работы обошлись в восемь миллионов рублей
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Общество, 20.10.2022
Суд назначил автомобилисту общественные работы
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
Общество, 20.10.2022
Дым поднимался над Богородским островом  
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Общество, 20.10.2022
Жителей микрорайона Стеклозавод переведут на централизованное теплоснабжение
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
Общество, 20.10.2022
Собственникам выданы предостережения
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Общество, 20.10.2022
Суточный прирост приближается к 40  
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Общество, 20.10.2022
Проект горячо поддержали учителя со всей страны
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
Общество, 20.10.2022
Общество с ограниченной ответственностью нарушало лесное законодательство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^