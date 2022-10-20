В выходные в Бурятии ожидается потепление до +17 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Преимущественно без осадков



В выходные в Бурятии будет относительно тёплая погода. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов, по ночам столбик термометра опустится до -15. Временами порывы ветра достигнут 13 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 21 октября по республике переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +6,+11, местами 0,+5.



В субботу, 22 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +6,+11, по северу +1,+6, по крайнему югу +11,+16.



В воскресенье, 23 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +7,+12, по северу +2,+7, по южной половине +12,+17.

