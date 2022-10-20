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В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов

В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
Общество, 
Набирают как мальчиков, так и девочек

В Улан-Удэ спортивная школа №6 ведёт набор в секцию футбола. В группы набираются мальчики и девочки с семи лет. Тренировки проходят в разных районах города и в удобное время для учащихся в первую и вторую смену.

Занятия у ребят начинаются с подготовительной части - это разминка, затем основные упражнения. Для детей помладше занятия проходят в игровой форме, а ребята постарше занимаются специализированными упражнениями, которые направлены на тактику, ловкость, взаимодействие в малых и больших группах.

- Я занимаюсь с четырёх лет, сейчас мне 12. В детстве я посмотрел по телевизору футбол, мне очень понравилось, захотел заниматься сам. У нас очень дружный коллектив. Мы много выезжаем в разные города: Анапу, Читу, Томск, Иркутск и так далее. Занимаем призовые места, - рассказал учащийся спортивной школы №6 Артём.

На тренировку требуется сменная одежда, обувь и вода. Также для записи на занятия необходимо получить медицинскую справку от участкового педиатра об отсутствии заболеваний.

- После выпуска из школы ребята поступают во взрослые или студенческие команды. Многие ребята нацелены попасть в футбольный клуб «Бурятия». Среди наших выпускников много выдающихся футболистов Бурятии, - поделился тренер школы Андрей Белобородов.

В школе работают 15 тренеров, которые проводят занятия во всех районах города.

Записать ребёнка можно по телефону: 45-50-25.
спорт футбол

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