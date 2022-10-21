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В Улан-Удэ выберут лучшего «Юного Железнодорожника»

В Улан-Удэ выберут лучшего «Юного Железнодорожника»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки на участие принимаются до 1 ноября

11 ноября в Улан-Удэ пройдёт конкурс «Юный Железнодорожник». Его участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 14 лет, родители которых работают на железнодорожных предприятиях.

Конкурсантам предстоит представить «визитку» - видеоролик на тему «Мне по пути с тобой, железная дорога!», рассказывающий о железнодорожной династии. Также они должны показать творческий номер любого жанрового направления. Допускается участие группы поддержки. Кроме этого, участникам конкурса предстоит ответить на вопросы интерактивной викторины об истории железнодорожного транспорта и безопасности на железнодорожном транспорте.

Главный призом станет сертификат на 10000 рублей. Также все участники получат подарки.

Конкурс проведут в доме культуры «Железнодорожник» 11 ноября в 16:00. Заявки принимаются до 1 ноября, сообщает пресс-служба ДК.

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Улан-Удэ Бурятия железная дорога дети конкурс

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