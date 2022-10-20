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В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр

В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
Общество,  Фото:сайт правительства Иркутской области
Волонтёров обучают преподаватели медколледжа

Бесплатные курсы сестринского дела для добровольцев открыли в Братске. Будущих медсестёр обучают в Братском медицинском колледже. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявил и.о. министра здравоохранения Алексея Шелехова.

Специалисты медколледжа обучают волонтёров по программе «Общий уход за пострадавшими/ранеными». На курсах добровольцы получают навыки транспортировки и сопровождения пациента, санитарной обработки и гигиенического ухода, проведения простых диагностических исследований, распознавания кровотечения и др. Занятия включают в себя 18 часов теории и практики. После прохождения курсов специалистам выдадут удостоверения о профессиональной подготовке.

- По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к обучению волонтёров сестринскому делу присоединился Братск. Местный медколледж имеет хорошую базу: квалифицированные преподаватели и симуляционный класс. Сейчас минздрав ведёт работу по открытию курсов в других муниципалитетах, - отметил Алексей Шелехов.

Записаться на курсы в Братске можно по телефону 8 (3953) 45-74-93. 
медицинская помощь

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