20 октября

19 октября

Популярное

В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки

В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Работы обошлись в восемь миллионов рублей

В селе Максимиха в Бурятии подходит к концу строительство двух спортивных площадок. Работы завершат на следующей неделе, сообщили в управлении капстроительства правительства республики.

Новые спортплощадки расположены рядом со спортивным комплексом, построенным в 2021 году.


Одна площадка предназначена для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. На второй установят тренажёры для индивидуальных занятий. На обоих уложено мягкое резиновое покрытие.

- Объекты практически достроены, осталось произвести работы по устройству металлического ограждения и тренажёров. На следующей неделе все работы будут закончены, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Их общая стоимость – восемь миллионов рублей.



спортивная площадка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
Общество, 20.10.2022
Работы обошлись в восемь миллионов рублей
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Общество, 20.10.2022
Суд назначил автомобилисту общественные работы
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
Общество, 20.10.2022
Дым поднимался над Богородским островом  
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Общество, 20.10.2022
Жителей микрорайона Стеклозавод переведут на централизованное теплоснабжение
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
Общество, 20.10.2022
Собственникам выданы предостережения
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Общество, 20.10.2022
Суточный прирост приближается к 40  
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Общество, 20.10.2022
Проект горячо поддержали учителя со всей страны
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
Общество, 20.10.2022
Общество с ограниченной ответственностью нарушало лесное законодательство
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
Общество, 20.10.2022
Учащимся предлагается снять видео о городских достопримечательностях
В Иркутске развернётся фестиваль культуры
В Иркутске развернётся фестиваль культуры
Общество, 20.10.2022
Одним из гостей фестиваля станет московский Театр на Бронной
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 20.10.2022
Воздух погреется до +10 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^