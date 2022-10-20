В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки









В селе Максимиха в Бурятии подходит к концу строительство двух спортивных площадок. Работы завершат на следующей неделе, сообщили в управлении капстроительства правительства республики.Новые спортплощадки расположены рядом со спортивным комплексом, построенным в 2021 году.Одна площадка предназначена для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. На второй установят тренажёры для индивидуальных занятий. На обоих уложено мягкое резиновое покрытие.- Объекты практически достроены, осталось произвести работы по устройству металлического ограждения и тренажёров. На следующей неделе все работы будут закончены, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Их общая стоимость – восемь миллионов рублей.