Театр Бурятии готовится к двум премьерам

В театре оперы и балета представят две новые постановки
В Улан-Удэ, на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдут две громкие премьеры: балет «Ромео и Джульетта» в постановке Михаила Лавровского (6+) и балет для семейного просмотра «Снежная королева» в постановке Петра Базарона (6+).
18 и 19 ноября состоится премьера балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Либретто было разработано композитором совместно с режиссёром Сергеем Радловым и балетмейстером Леонидом Лавровским, осуществившим первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр). На сцене Бурятского театра оперы и балета постановку осуществят сын и внук балетмейстера: народный артист СССР, хореограф Михаил Леонидович Лавровский и режиссёр Леонид Лавровский-Гарсиа.
Подготовка к премьере началась ещё в июне. Михаил Лавровский вместе с сыном приезжал в Улан-Удэ в сентябре, чтобы познакомиться с труппой и порепетировать с артистами лично.
- Здесь у нас совпадение полностью: Бурятский театр полон эмоциями и хочет работать над большими спектаклями, и публика идёт на балет, – рассказал балетмейстер-постановщик Михаил Лавровский.
Балет «Ромео и Джульетта» будет представлен публике в классическом варианте. Заглавные партии исполнят ведущие солисты балета: Харука Ямада и новая артистка Елизавета Мартынова (Джульетта), Баир Жамбалов и Михаил Овчаров (Ромео).
Ещё одна громкая премьера состоится 19 декабря – балет «Снежная королева», который ставит выпускник Бурятского хореографического колледжа, художественный руководитель муниципального театра балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга Пётр Базарон.
- Спектакль «Снежная королева» был поставлен на сцене театра балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге в 2016 году, где стал лауреатом четырёх театральных премий «Браво». А в 2018 году стал лауреатом Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации «зрительская симпатия». Примечательно, что в Бурятии на сцену выйдут не только артисты Бурятского театра оперы и балета, но и учащиеся нашего Бурятского хореографического колледжа, — пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
По словам Петра Базарона, в сюжет, где девочка Герда спасает мальчика Кая, включён «сверхсюжет», в котором раскрывается эволюция классического балетного спектакля за последние два века. Постановщик уверен, что этот спектакль будет интересен всем: и детям, и взрослым. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета.
Возрастное ограничение 6+
Театр Бурятии готовится к двум премьерам
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