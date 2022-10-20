«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма









Вчера, 19 октября, улан-удэнцев испугали большие клубы дыма над островом Богородский. Дым видно с разных уголков города, горожане писали взволнованные сообщения «Что случилось?» в социальных сетях.«И весь город в дыму, дышать нечем», «Дышать нечем. Вышли из поликлиники на Геологической, на машине пепел», «Жесть», «Ведётся отжиг, только нам про него не сказали», - делились местные жители в паблике «Аноним 03».Как выяснилось, действительно, проводились профилактические отжиги сухой травы вокруг одного из крупнейших водозаборов города. Отжигами занимались сотрудники МУП «Водоканал». Здесь отметили, что такие мероприятия традиционные и проводятся для соблюдения противопожарной безопасности.- Пал сухой травы контролируется специальными службами, в том числе и МЧС. Не реже двух раз в год - осенью и весной – с соблюдением правил противопожарной безопасности, здесь сжигается сухая трава. Субботник завершён, мусор утилизирован на полигон, теперь проводим все необходимые мероприятия, согласно требованиям пожарного надзора, - рассказал начальник службы безопасности МУП «Водоканал» Пётр Карпуков.В среднем планируется «обезвредить» от возникновения возможных пожаров около 10 % территории водозабора.Палы сухой травы на Богородском острове завершатся 21 октября.