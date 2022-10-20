20 октября

19 октября

Популярное

«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма

«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
Общество,  Фото:"Аноним 03", МУП "Водоканал"
Дым поднимался над Богородским островом

Вчера, 19 октября, улан-удэнцев испугали большие клубы дыма над островом Богородский. Дым видно с разных уголков города, горожане писали взволнованные сообщения «Что случилось?» в социальных сетях.

«И весь город в дыму, дышать нечем», «Дышать нечем. Вышли из поликлиники на Геологической, на машине пепел», «Жесть», «Ведётся отжиг, только нам про него не сказали», - делились местные жители в паблике «Аноним 03».

Как выяснилось, действительно, проводились профилактические отжиги сухой травы вокруг одного из крупнейших водозаборов города. Отжигами занимались сотрудники МУП «Водоканал». Здесь отметили, что такие мероприятия традиционные и проводятся для соблюдения противопожарной безопасности.


- Пал сухой травы контролируется специальными службами, в том числе и МЧС. Не реже двух раз в год - осенью и весной – с соблюдением правил противопожарной безопасности, здесь сжигается сухая трава. Субботник завершён, мусор утилизирован на полигон, теперь проводим все необходимые мероприятия, согласно требованиям пожарного надзора, - рассказал начальник службы безопасности МУП «Водоканал» Пётр Карпуков.

В среднем планируется «обезвредить» от возникновения возможных пожаров около 10 % территории водозабора.

Палы сухой травы на Богородском острове завершатся 21 октября.

дым отжиг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
Общество, 20.10.2022
Работы обошлись в восемь миллионов рублей
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Общество, 20.10.2022
Суд назначил автомобилисту общественные работы
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
«На машине пепел»: Улан-удэнцев испугали клубы дыма
Общество, 20.10.2022
Дым поднимался над Богородским островом  
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Общество, 20.10.2022
Жителей микрорайона Стеклозавод переведут на централизованное теплоснабжение
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
Общество, 20.10.2022
Собственникам выданы предостережения
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Общество, 20.10.2022
Суточный прирост приближается к 40  
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Общество, 20.10.2022
Проект горячо поддержали учителя со всей страны
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
Общество, 20.10.2022
Общество с ограниченной ответственностью нарушало лесное законодательство
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
Общество, 20.10.2022
Учащимся предлагается снять видео о городских достопримечательностях
В Иркутске развернётся фестиваль культуры
В Иркутске развернётся фестиваль культуры
Общество, 20.10.2022
Одним из гостей фестиваля станет московский Театр на Бронной
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 20.10.2022
Воздух погреется до +10 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^