В Бурятии объявлен конкурс любительских творческих коллективов

Заявки на первый этап всероссийского фестиваля-конкурса принимаются до 20 января
В Бурятии открыт приём заявок подготовительного этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В 2023 году фестиваль-конкурс проходит в номинации «Традиции».
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы: народной музыки, народного танца, народной песни, фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России. А также коллективы, имеющие звания «народный», «образцовый» или «заслуженный коллектив народного творчества», рекомендованные органами управления культурой муниципальных и городских округов республики.
Для участия в первом подготовительном (заочном) этапе фестиваля-конкурса органы управления культурой муниципальных и городских округов Бурятии в срок до 20 января 2023 года направляют в республиканский центр народного творчества на адрес электронной почты: [email protected] c пометкой «Традиции» следующие документы: анкету-заявку на каждый заявленный коллектив, характеристику и список участников на каждый заявленный коллектив, видеоматериалы.
По представленным заявкам конкурсная комиссия – жюри фестиваля-конкурса, проводит отбор, по результатам которого рекомендует лучшие любительские творческие коллективы республики для участия во втором этапе фестиваля-конкурса.
Второй этап – зональный отборочный (очный) фестиваля-конкурса пройдёт с 15 апреля по 15 октября 2023 года по утверждённому графику в Дальневосточном федеральном округе. Жюри в составе специалистов Российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва) отберёт лучшие любительские творческие коллективы на получение звания лауреата – обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллионов рублей.
Третий заключительный этап проведут в форме гала-концерта в Москве с участием лауреатов – обладателей грантовой поддержки.
Требования к коллективам-участникам и конкурсным показам, критерии оценивания опубликованы в положении о фестивале-конкурсе на сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба центра.
В Бурятии объявлен конкурс любительских творческих коллективов
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