20 октября

19 октября

Популярное

В Бурятии объявлен конкурс любительских творческих коллективов

В Бурятии объявлен конкурс любительских творческих коллективов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки на первый этап всероссийского фестиваля-конкурса принимаются до 20 января

В Бурятии открыт приём заявок подготовительного этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В 2023 году фестиваль-конкурс проходит в номинации «Традиции».

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы: народной музыки, народного танца, народной песни, фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России. А также коллективы, имеющие звания «народный», «образцовый» или «заслуженный коллектив народного творчества», рекомендованные органами управления культурой муниципальных и городских округов республики.

Для участия в первом подготовительном (заочном) этапе фестиваля-конкурса органы управления культурой муниципальных и городских округов Бурятии в срок до 20 января 2023 года направляют в республиканский центр народного творчества на адрес электронной почты: [email protected] c пометкой «Традиции» следующие документы: анкету-заявку на каждый заявленный коллектив, характеристику и список участников на каждый заявленный коллектив, видеоматериалы.

По представленным заявкам конкурсная комиссия – жюри фестиваля-конкурса, проводит отбор, по результатам которого рекомендует лучшие любительские творческие коллективы республики для участия во втором этапе фестиваля-конкурса.

Второй этап – зональный отборочный (очный) фестиваля-конкурса пройдёт с 15 апреля по 15 октября 2023 года по утверждённому графику в Дальневосточном федеральном округе. Жюри в составе специалистов Российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва) отберёт лучшие любительские творческие коллективы на получение звания лауреата – обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллионов рублей.

Третий заключительный этап проведут в форме гала-концерта в Москве с участием лауреатов – обладателей грантовой поддержки.

Требования к коллективам-участникам и конкурсным показам, критерии оценивания опубликованы в положении о фестивале-конкурсе на сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба центра.

Бурятия конкурс фестиваль любители творческие коллективы ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии состоится велопробег
На юге Бурятии состоится велопробег
Общество, 20.10.2022
Спортивное мероприятие посвятят юбилею Доржи Банзарова
В Байкальском заповеднике рассказали о «урожае» папоротников
В Байкальском заповеднике рассказали о «урожае» папоротников
Общество, 20.10.2022
Учёные заповедника в Бурятии поделились результатами своих находок
Закрыт КПП на Большой Байкальской тропе
Закрыт КПП на Большой Байкальской тропе
Общество, 20.10.2022
Получить разрешение на посещение нацпарка можно будет онлайн
В Бурятии объявлен конкурс любительских творческих коллективов
В Бурятии объявлен конкурс любительских творческих коллективов
Общество, 20.10.2022
Заявки на первый этап всероссийского фестиваля-конкурса принимаются до 20 января
Район Бурятии получил допфинансирование для ЖКХ
Район Бурятии получил допфинансирование для ЖКХ
Общество, 20.10.2022
Денежные средства пойдут на приобретение резервного источника электроснабжения
В Бурятии борцы обучали воспитанников школы-интерната
В Бурятии борцы обучали воспитанников школы-интерната
Общество, 20.10.2022
Также детям рассказали о безопасности и поиграли с ними в дворовые игры
В Бурятии легкоатлетический сезон завершился двумя пробегами
В Бурятии легкоатлетический сезон завершился двумя пробегами
Общество, 20.10.2022
В Джидинском районе состоялись республиканские соревнования по кроссу
Театр Бурятии готовится к двум премьерам
Театр Бурятии готовится к двум премьерам
Общество, 20.10.2022
В театре оперы и балета представят две новые постановки
Бурятский борец стал призёром всероссийских соревнований
Бурятский борец стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 20.10.2022
Боханский спортсмен выиграл «бронзу» в Абакане
В пригороде Улан-Удэ завершилось строительство сетей водоснабжения
В пригороде Улан-Удэ завершилось строительство сетей водоснабжения
Общество, 20.10.2022
Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца октября
В дацане Бурятии начали выдавать свидетельства для новобрачных
В дацане Бурятии начали выдавать свидетельства для новобрачных
Общество, 20.10.2022
Первое буддийское свидетельство было вручено 19 октября
22 октября в Улан-Удэ проведут общегородской субботник
22 октября в Улан-Удэ проведут общегородской субботник
Общество, 20.10.2022
Горожане смогут сдать собранный мусор на полигон ТБО
В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда
В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда
Общество, 20.10.2022
Кондукторы в таком случае будут переквалифицированы в контролёров
В Бурятии для молодых сотрудников колонии провели экскурсию
В Бурятии для молодых сотрудников колонии провели экскурсию
Общество, 20.10.2022
Новобранцам рассказали историю учреждения
В Бурятии завершается строительство школы в Орлике
В Бурятии завершается строительство школы в Орлике
Общество, 20.10.2022
Школа находится в самом центре села

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^