Снимок появился в соцсетях
Житель Улан-Удэ запечатлел на автобусной остановке неподалёку от призывного пункта сидящего человека. От других людей, ожидающих транспорт, его отличала одна интересная деталь – оружие в руках. Снимок появился в паблике «Аноним 03».
Судя по фотографии, можно предположить, что в руках у мужчины пневматическая винтовка, либо один из образцов охотничьего оружия. Однако неизвестно, зачем мужчине понадобился подобный предмет в общественном месте, тем более без специального чехла для хранения оружия.
«Ждёт призыва?» - иронизирует автор поста.
Комментаторы вовсю начали шутить по поводу частичной мобилизации. Горожане отмечают, что факт нахождения вооружённого человека в общественном месте не становится от шуток менее пугающим.
В Улан-Удэ заметили вооружённого человека на остановке
Общество, Фото:
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