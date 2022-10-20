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В Улан-Удэ заметили вооружённого человека на остановке

В Улан-Удэ заметили вооружённого человека на остановке
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Снимок появился в соцсетях

Житель Улан-Удэ запечатлел на автобусной остановке неподалёку от призывного пункта сидящего человека. От других людей, ожидающих транспорт, его отличала одна интересная деталь – оружие в руках. Снимок появился в паблике «Аноним 03».

Судя по фотографии, можно предположить, что в руках у мужчины пневматическая винтовка, либо один из образцов охотничьего оружия. Однако неизвестно, зачем мужчине понадобился подобный предмет в общественном месте, тем более без специального чехла для хранения оружия.

«Ждёт призыва?» - иронизирует автор поста.

Комментаторы вовсю начали шутить по поводу частичной мобилизации. Горожане отмечают, что факт нахождения вооружённого человека в общественном месте не становится от шуток менее пугающим.

оружие

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