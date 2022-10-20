Горожане смогут сдать собранный мусор на полигон ТБО
22 октября в столице Бурятии пройдёт общегородской субботник. В этот день жители Улан-Удэ смогут сдать мусор, собранный во время субботников, а также с приусадебных участков и дач: ветки, ботву, листву, в объёме до трёх кубометров. Приём мусора на полигоне ТБО будет вестись с 8:00 до 19:00, технические перерывы с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 17:30.
Напомним, что с 19 сентября в столице Бурятии проходит месячник чистоты. С городских улиц вывезено 1340 куб. м или 134 КамАЗа мусора, ликвидировано 20 несанкционированный свалок, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
- В мероприятиях месячника приняли участие 315 организаций, это свыше шести тысяч человек. В трёх городских районах проведено 194 экологических акции: в Железнодорожном районе – 94, в Советском – 61, в Октябрьском – 39. Убрано более тысячи дворовых территорий, очищено от мусора свыше 300 чердаков и подвалов, - доложил о предварительных итогах месячника председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Помимо этого, сотрудники управления административного контроля ежедневно проверяют, насколько хорошо организации всех форм собственности содержат свои прилегающие территории.
- За этот период выдано 1915 предписаний об уборке территорий, - отметил Сергей Гашев.
22 октября в Улан-Удэ проведут общегородской субботник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца октября
Первое буддийское свидетельство было вручено 19 октября
Горожане смогут сдать собранный мусор на полигон ТБО
Кондукторы в таком случае будут переквалифицированы в контролёров
Новобранцам рассказали историю учреждения
Школа находится в самом центре села
Специалисты рассказали, на что обратить внимание при покупке бутилированной воды
Решение приняло минприроды России
По вечерам стадионы освещаются
Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет
Нарушения обнаружили сразу на 58 объектах
Владимир Ильин в 15-й раз стал донором
Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября
Преимущественно без осадков
Набирают как мальчиков, так и девочек