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22 октября в Улан-Удэ проведут общегородской субботник

22 октября в Улан-Удэ проведут общегородской субботник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане смогут сдать собранный мусор на полигон ТБО

22 октября в столице Бурятии пройдёт общегородской субботник. В этот день жители Улан-Удэ смогут сдать мусор, собранный во время субботников, а также с приусадебных участков и дач: ветки, ботву, листву, в объёме до трёх кубометров. Приём мусора на полигоне ТБО будет вестись с 8:00 до 19:00, технические перерывы с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 17:30.

Напомним, что с 19 сентября в столице Бурятии проходит месячник чистоты. С городских улиц вывезено 1340 куб. м или 134 КамАЗа мусора, ликвидировано 20 несанкционированный свалок, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- В мероприятиях месячника приняли участие 315 организаций, это свыше шести тысяч человек. В трёх городских районах проведено 194 экологических акции: в Железнодорожном районе – 94, в Советском – 61, в Октябрьском – 39. Убрано более тысячи дворовых территорий, очищено от мусора свыше 300 чердаков и подвалов, - доложил о предварительных итогах месячника председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Помимо этого, сотрудники управления административного контроля ежедневно проверяют, насколько хорошо организации всех форм собственности содержат свои прилегающие территории.

- За этот период выдано 1915 предписаний об уборке территорий, - отметил Сергей Гашев.
Улан-Удэ субботник мусор

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