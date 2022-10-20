20 октября

19 октября

Популярное

В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой

В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Собственникам выданы предостережения

Государственный инспектор управления Россельхознадзора обследовал во время выезда три земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Заиграевском районе Бурятии – в сельском поселении Первомаевское и АКХ «Дружба».

- В ходе обследований установлено, что земля на общей площади 40 га зарастает многолетней травянистой и сорной растительностью, кустарниками, - сообщили в пресс-службе управления.

За бездействие собственников земельных участков предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Владельцам наделов выданы предостережения.
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»
Общество, 20.10.2022
Жителей микрорайона Стеклозавод переведут на централизованное теплоснабжение
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой
Общество, 20.10.2022
Собственникам выданы предостережения
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Общество, 20.10.2022
Суточный прирост приближается к 40  
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Общество, 20.10.2022
Проект горячо поддержали учителя со всей страны
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
Общество, 20.10.2022
Общество с ограниченной ответственностью нарушало лесное законодательство
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
В Улан-Удэ объявлен конкурс видеороликов «Я гид»
Общество, 20.10.2022
Учащимся предлагается снять видео о городских достопримечательностях
В Иркутске развернётся фестиваль культуры
В Иркутске развернётся фестиваль культуры
Общество, 20.10.2022
Одним из гостей фестиваля станет московский Театр на Бронной
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 20.10.2022
Воздух погреется до +10 градусов 
В Бурятии проведут чемпионат по мини-футболу
В Бурятии проведут чемпионат по мини-футболу
Общество, 19.10.2022
Участие примут любительские команды
Согласно указу Путина, в Бурятии введён режим базовой готовности
Согласно указу Путина, в Бурятии введён режим базовой готовности
Общество, 19.10.2022
Режим военного положения введён в четырёх новых регионах России
В Забайкалье пройдёт международный фестиваль творчества
В Забайкалье пройдёт международный фестиваль творчества
Общество, 19.10.2022
Приём заявок на участие заканчивается 20 октября
В Иркутске состоится открытый турнир по ММА
В Иркутске состоится открытый турнир по ММА
Общество, 19.10.2022
В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^