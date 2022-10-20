В Бурятии 40 гектаров сельхозземель зарастают травой

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Собственникам выданы предостережения



Государственный инспектор управления Россельхознадзора обследовал во время выезда три земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Заиграевском районе Бурятии – в сельском поселении Первомаевское и АКХ «Дружба».



- В ходе обследований установлено, что земля на общей площади 40 га зарастает многолетней травянистой и сорной растительностью, кустарниками, - сообщили в пресс-службе управления.



За бездействие собственников земельных участков предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Владельцам наделов выданы предостережения.

