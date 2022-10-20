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Район Бурятии получил допфинансирование для ЖКХ

Район Бурятии получил допфинансирование для ЖКХ
Общество,  Фото:pixabay.com
Денежные средства пойдут на приобретение резервного источника электроснабжения

Джидинский район Бурятии получил дополнительное финансирование на коммунальную инфраструктуру. Денежные средства были выделены в рамках подготовки к отопительному сезону всем муниципальным образованиям, однако с одного района республики финансирование в размере почти 1 миллион рублей было снято из-за нарушения сроков проведения торгов. Теперь эта сумма перераспределена джидинцам.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, на подготовку к отопительному сезону в этом году из республиканского бюджета было выделено 150 миллионов рублей. Эта сумма была разделена между всеми муниципальными образованиями. При этом один район вынужден вернуть денежные средства в бюджет республики. Причиной тому стало нарушение сроков заключения контрактов на ремонт объектов ЖКХ. Так, Муйский район не справился с поставленной задачей и не освоил выделенные денежные средства. Теперь 982 тысячи рублей уйдут на приобретение резервного источника электроснабжения в Джидинский район.

- Около 1 миллиона рублей будут перераспределены Джидинскому району. В этом районе дополнительно будет приобретён резервный источник электроснабжения, который позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение на объекте ЖКХ, - прокомментировал заместитель министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.

Отметим, район, получивший дополнительное финансирование, приобретёт резервный источник питания до конца этого года.
Бурятия Джидинский район отопительный сезон коммунальное хозяйство ЖКХ электроснабжение

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