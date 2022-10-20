Впервые в Бурятии хирурги удалили аденому простаты без разреза

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Первым оказался 70-летний пациент



Хирурги республиканской клинической больницы впервые в Бурятии удалили аденому простаты без разреза



Аденома простаты – распространённое заболевание у мужчин старше 40 лет, которое существенно влияет на качество жизни. При разрастании опухоли до внушительных размеров требуется хирургическое вмешательство. Ранее для оперативного лечения требовался открытый доступ, то есть выполнялся разрез передней брюшной стенки. В последнее время в РФ активно развиваются малоинвазивные технологии в лечении этого недуга.



- 27-28 сентября мы приняли участие в конференции урологов Дальнего Востока и Восточной Сибири, где прошли мастер-классы по малоинвазивным технологиям лечения аденомы, в том числе и по лапароскопической чреспузырной аденомэктомии. Спустя неделю, данный метод лечения внедрён в отделении урологии РКБ им. Н.А. Семашко, - прокомментировал заведующий отделением урологии Жаргал Жамьянов.



6 октября хирурги отделения успешно выполнили первую лапароскопическую чреспузырную аденомэктомию пациенту 70 лет с аденомой простаты размером в 120 куб.см. Для этого врачи сделали несколько проколов и с помощью троакаров (это полые трубки, через просветы которых хирург подводит рабочие инструменты к операционному полю) удалили опухоль. Один из троакаров оснащён видеокамерой, передающей изображение на экран монитора. «Картинка» позволяет хирургу максимально точно выполнять все необходимые действия.



- Операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Уже на вторые сутки пациент был активизирован, а на данный момент выписан домой в удовлетворительном состоянии, - добавил Жаргал Жамьянов.



Такие операции сокращают сроки пребывания в больнице, приводят к эстетическим преимуществам (отсутствие больших послеоперационных рубцов) и имеют много других положительных моментов.

