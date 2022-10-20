В дацане Бурятии начали выдавать свидетельства для новобрачных



- Первое, что он сделал – по традиции поехал в дацан, где его ждал приятный сюрприз. Иволгинский дацан, следуя пожеланиям Геннадия Васильевича и многих других прихожан, начал выдавать «Гэршэлгэ» – свидетельство о проведении обряда для новобрачных по буддийским канонам. Вы видите первое такое свидетельство. Пусть вас не обманывает его номер – он присвоен по порядковому номеру записи из книги регистраций Жуд дугана, где и проводится ритуал. А ловбон-лама Жуд дугана Иволгинского дацана Баин Цыденжапов торжественно вручил Геннадию Шаталову свидетельство и объяснил, что означает благопожелание, написанное в нём, - рассказала Алла Намсараева.







Справка



Ритуал «Бэрийн заhал» направлен на укрепление семейных отношений. Это своеобразный буддийский аналог венчания. Однако «Бэрийн заhал» более корректно переводится с бурятского языка как «Защитный ритуал невесты» или, если его выполнять перед свадьбой, то «Защитный свадебный ритуал». Большее внимание обращается из-за того, что девушка уходит из родного дома в другую семью, и именно её жизнь очень сильно меняется.



По традиции до того, как вступить в брак, молодые люди идут на приём к ламе-астрологу, чтобы тот посмотрел, насколько совместима пара, и если есть какие-то противоречия в гороскопах, указал бы на них и посоветовал, какие ритуалы нужно провести.



Ламы отмечают, что если сходятся только один-два параметра совместимости, а остальные нет, обычно советуют провести ритуал «Бэрийн заhал». Он является универсальным и действенным для исправления как астрологических противоречий, так и внутренних, то есть зависящих от пары и независящих от пары.



В Иволгинском дацане в Бурятии начали выдавать свидетельства о проведении буддийского обряда для новобрачных. Первым обладателем свидетельства о проведении обряда по буддийским канонам стал Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС «Region PR» и основатель туристических премий «Russian Event Awards», «Маршрут года», «Туристический сувенир», «МедиаТур» и «Russian Travel Awards».Как сообщила руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева, два года назад Геннадий Васильевич прилетал в Бурятию вместе со своей избранницей Ларисой Васильевной, заранее записавшись онлайн на регистрацию во дворце бракосочетания Улан-Удэ. Затем молодожёны поехали в Иволгинский дацан для прохождения ритуала «Бэрийн заhал», направленного на укрепление семейных отношений. Но тогда никаких свидетельств о проведении ритуала не существовало, ламы делали только обязательную запись в специальную книгу, куда чета Шаталовых была вписана под номером 101.Поскольку Геннадий Шаталов регулярно приезжает в республику, он не терял надежды получить свидетельство от дацана о регистрации брака по-буддийски. 19 октября он вновь прилетел в Бурятию на окружной этап всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа.