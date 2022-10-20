Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов

Проект горячо поддержали учителя со всей страны
Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы № 56 (Кабанский район Бурятии), предложила составить «Книгу автобиографий учителей всероссийского форума классных руководителей». Издать книгу планируется в Москве в 2023 году – в Год педагога и наставника.
Елена Вострикова в этом году прошла в полуфинал телешоу «Классная тема!» (0+) на канале «Россия-1», а также стала членом экспертного сообщества при совете учителей-блогеров России. Но активный педагог на этом не останавливается – Елена Сергеевна во второй раз принимает участие во всероссийском форуме классных руководителей. Именно в этом сообществе учитель и предложила свой новый проект – «Книгу автобиографий учителей».
- Идея пришла, когда мы с подругой обсуждали шоу «Классная тема!». Она спросила, о чём я хотела бы сделать шоу. Я ответила, что шоу должно быть обязательно про учителя! Про то, каким был его путь и как он пришёл в педагогику. Может, это династия в 300 лет, а может и мысли такой никогда не было - стать учителем. Вот так и зародилась эта идея: если не выиграю в «Классной теме!», то издам книгу про учителей, - рассказывает Елена Вострикова.
Проект горячо поддержали учителя со всей страны. По словам Елены Сергеевны, педагоги пишут личные сообщения, спрашивают о сроках и о формате подачи материалов.
- А буквально сегодня написала девочка по поводу того, могут ли участвовать учителя, не являющиеся участниками Форума? Услышав положительный ответ, обрадовалась, сказав, что передаст своему классному руководителю, - отметила педагог.
Главный вопрос, который необходимо будет раскрыть каждому участнику – «Как и почему вы стали учителем?». Книга будет состоять из автобиографий учителей. В конце каждой автобиографии педагог будет давать совет будущим поколениям и своим коллегам.
- Для меня это очень важно. Важно поднять престиж учителя в такое непростое для нас всех время. Чтобы с экранов телевизора смотрели на нас такие герои, как в фильмах «Доживём до понедельника», «Завтра была война», «Большая Перемена». В которых образ учителя был на высшей ступени, и к его точке зрения прислушивались. А не «Классная Катя»... Может, учителя из моей книги станут прототипами фильмов, которые с удовольствием будут смотреть наши дети и дети наших детей. И напишут ещё не одну книгу, в которой образ учителя будет как из моего детства - уважаем и недосягаем, знающий ответы на все вопросы и дающий правильные советы. В общем, лучшим наставником в жизни, - поделилась Елена Вострикова.
Книгу планируется издать и в электронном, и в бумажном формате и разделить на несколько блоков – по десятилетиям с 1970-х годов и до наших дней. Возможно, Годом педагога и наставника проект не ограничится и будет продлён.
Материалы можно присылать на личную почту Елены Востриковой [email protected] до конца декабря.
Учитель из Бурятии создаёт книгу автобиографий педагогов
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей микрорайона Стеклозавод переведут на централизованное теплоснабжение
Собственникам выданы предостережения
Суточный прирост приближается к 40
Первым оказался 70-летний пациент
Проект горячо поддержали учителя со всей страны
На работы ушло более 12 млн рублей
Общество с ограниченной ответственностью нарушало лесное законодательство
Пожарные провели учения
Учащимся предлагается снять видео о городских достопримечательностях
Одним из гостей фестиваля станет московский Театр на Бронной
Воздух погреется до +10 градусов
Участие примут любительские команды
Режим военного положения введён в четырёх новых регионах России
Приём заявок на участие заканчивается 20 октября
В соревнованиях примут участие как взрослые спортсмены, так и дети