Бурятский борец стал призёром всероссийских соревнований

Боханский спортсмен выиграл «бронзу» в Абакане
Уроженец Боханского района Усть-Ордынского Бурятского округа Андрей Тапхаров занял третье место на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Сеуле С.З. Карамчакова, которые 16 октября завершились в Абакане. В турнире приняли участие около 150 борцов из семи регионов Сибири и Дальнего Востока.
Андрей Тапхаров выступал в весовой категории 65 килограммов, где за медали боролись ещё 25 спортсменов. Он провёл четыре схватки, из них выиграл в трёх встречах. Победителем в этом весе стал Артём Слепцов из Якутии, серебряную награду выиграл Буян Доспан-Комбу (Кемеровская область). Ещё одну бронзу взял тувинский спортсмен Давид Сагды.
Андрей Тапхаров тренируется в иркутском спортивном клубе «Арена» под руководством Руслана Борокшонова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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