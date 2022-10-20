В Бурятии наградят лучших волонтёров

В регионе объявлено о начале конкурса «Республика добрых дел»



В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс в сфере добровольчества (волонтёрства) «Республика добрых дел».



В конкурсе могут принять участие:

- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;

- Волонтёрские центры, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического лица;

- Юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.



Среди физических лиц лучших выберут по 8 номинациям:

- «Открытие года»;

- «Социальный волонтёр года»;

- «Событийный волонтёр года»;

- «Серебряный волонтёр года;

- «Лучший волонтёр года;

- «Культурно-просветительское волонтёрство»;

- «Профессиональное волонтёрство»;

- «Незаменимый лидер»;

- «Меценат года».



По 9 номинациям конкурс пройдёт среди волонтёрских центров и юридических лиц:

- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;

- «Волонтёрская организация года»;

- «Волонтёрская студенческая организация года»;

- «Волонтёрский школьный отряд года»;

- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;

- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;

- «Лучший волонтёрский штаб #МыВместе»;

- «Лучшее общественное экологическое объединение»;

- «Социальный проект года».



Конкурс проходит в три этапа:

- до 8 ноября – приём заявок необходимо подать в электронной форме, заполнив анкету по ссылке https://forms.yandex.ru/u/634e1236e010db24d8aa8f9d/;

- до 21 ноября – экспертная комиссия определит лауреатов и призёров;

- 5 декабря – награждение по итогам конкурса.



Подробнее о конкурсе можно узнать в положении на сайте молодёжного центра РБ, сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».



Возрастное ограничение 12+

