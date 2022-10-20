В Бурятии наградят лучших волонтёров

В регионе объявлено о начале конкурса «Республика добрых дел»
В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс в сфере добровольчества (волонтёрства) «Республика добрых дел».
В конкурсе могут принять участие:
- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;
- Волонтёрские центры, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического лица;
- Юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.
Среди физических лиц лучших выберут по 8 номинациям:
- «Открытие года»;
- «Социальный волонтёр года»;
- «Событийный волонтёр года»;
- «Серебряный волонтёр года;
- «Лучший волонтёр года;
- «Культурно-просветительское волонтёрство»;
- «Профессиональное волонтёрство»;
- «Незаменимый лидер»;
- «Меценат года».
По 9 номинациям конкурс пройдёт среди волонтёрских центров и юридических лиц:
- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;
- «Волонтёрская организация года»;
- «Волонтёрская студенческая организация года»;
- «Волонтёрский школьный отряд года»;
- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;
- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;
- «Лучший волонтёрский штаб #МыВместе»;
- «Лучшее общественное экологическое объединение»;
- «Социальный проект года».
Конкурс проходит в три этапа:
- до 8 ноября – приём заявок необходимо подать в электронной форме, заполнив анкету по ссылке https://forms.yandex.ru/u/634e1236e010db24d8aa8f9d/;
- до 21 ноября – экспертная комиссия определит лауреатов и призёров;
- 5 декабря – награждение по итогам конкурса.
Подробнее о конкурсе можно узнать в положении на сайте молодёжного центра РБ, сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».
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