Общество с ограниченной ответственностью нарушало лесное законодательство
Баргузинском районе Бурятии юридическое лицо на основании договора аренды пользуется лесным участком государственного лесного фонда, однако проект освоения лесов отсутствует. Это нарушает права Российской Федерации, а также интересы неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
- В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью об обязании разработать проект освоения лесов. Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил, - отметили в пресс-службе надзорного органа.
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения, жалоба ответчика – без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии предприятие обязали разработать проект освоения лесов
Общество, Фото:
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