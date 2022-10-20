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В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре

В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные провели учения

19 октября в Улан-Удэ прошло очередное тренировочное пожарно-тактическое учение. Согласно замыслу, в складском помещении одного из магазинов на третьем этаже культурно-торгового комплекса по улице Балтахинова произошёл пожар.

Всего к отработке практических мероприятий привлекались силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в составе 38 человек, 13 пожарных автомобилей, в том числе 1 автолестницы и 1 автоколенчатого подъёмника.



В ходе учения из помещения гостиницы на четвёртом этаже по автолестнице звеном газодымозащитной службы ПСЧ-3 были эвакуированы два человека. Ещё двоих условно пострадавших эвакуировали по лестничному маршу с третьего этажа с использованием индивидуальных спасательных устройств.

Для отработки навыков пожарных дополнительно были поданы две вводные, согласно которым была выявлена неисправность в работе пожарного насоса, также произошёл выброс пламени из окон магазина. Чтобы справиться с условными форс-мажорами личным составом была произведена замена автоцистерны на пожарном гидранте, а также для тушения очага по коленчатому подъёмнику был подан лафетный ствол, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- Считаю, что персонал объекта и личный состав Главного управления МЧС России по Республике Бурятия справились с поставленными задачами. Решающее направление – спасение и эвакуация людей – было выбрано верно, а основная боевая задача выполнена. Стоит отметить, что зачастую администрация объекта не встречает первое пожарно-спасательное подразделение, что произошло и в этот раз. Что в свою очередь сказывается на оперативном тушении возгорания. В ходе разбора учения все недостатки и замечания были озвучены и будут учтены в дальнейшей работе. Данный объект очень сложен в оперативно-тактическом отношении и проведение подобных учений необходимо для постоянного изучения личным составом, чтобы в случае реального происшествия привлекающиеся подразделения максимально быстро выполняли поставленные задачи по спасению людей, - рассказал руководитель учения, начальник отделения отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Луценко.


учения МЧС

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