В Улан-Удэ на Шишковке модернизируют водопроводную насосную станцию

Завершён начальный этап



19 октября сотрудники городского «Водоканала» завершили начальный этап плановой модернизации оборудования на одном из участков централизованного водоснабжения в микрорайона Шишковка.



На станции была произведена замена одного из трёх имеющихся насосных агрегатов. До конца декабря этого года оставшиеся насосы будут также заменены на более современные и энергоэффективные.



На эти цели предприятие планирует израсходовать свыше 2 млн рублей.



- Несмотря на то, что существующее оборудование работает в штатном режиме, для будущей перспективы развития сетей водоснабжения микрорайона будут установлены новые насосы с большой производительностью, - пояснил заместитель начальника участка водопроводной насосной станции МУП «Водоканал» Наталья Черных.



