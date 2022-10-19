Завершён начальный этап
19 октября сотрудники городского «Водоканала» завершили начальный этап плановой модернизации оборудования на одном из участков централизованного водоснабжения в микрорайона Шишковка.
На станции была произведена замена одного из трёх имеющихся насосных агрегатов. До конца декабря этого года оставшиеся насосы будут также заменены на более современные и энергоэффективные.
На эти цели предприятие планирует израсходовать свыше 2 млн рублей.
- Несмотря на то, что существующее оборудование работает в штатном режиме, для будущей перспективы развития сетей водоснабжения микрорайона будут установлены новые насосы с большой производительностью, - пояснил заместитель начальника участка водопроводной насосной станции МУП «Водоканал» Наталья Черных.
В Улан-Удэ на Шишковке модернизируют водопроводную насосную станцию
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