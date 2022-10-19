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В Бурятии прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих

В Бурятии прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих
Общество, 
Удалось собрать более 100 тысяч рублей

17 октября в Иволгинском районе Бурятии прошёл благотворительный концерт «Мы вместе» (6+) в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Организаторам удалось собрать более 100 тысяч рублей.

Концерт организовали районный методический культурно-досуговый центр «Мир» и районный ресурсный центр добровольчества «Молодёжь Иволги».

Перед зрителями выступили хореографический ансамбль «Энхэрэл», народный хореографический ансамбль «Серебряный остров», студия танца «Импульс», народный ансамбль песни и танца «Оронго», хореографический ансамбль «Алмаз», вокальный ансамбль «Бархатный сезон» и 10 сольных исполнителей.

В фойе дома культуры были установлены урны для оказания финансовой поддержки в поддержку наших земляков, а также работал пункт приёма гуманитарной помощи. С продажи билетов и сбора в зале организаторы смогли собрать более 100 тысяч рублей.

- Хочется от всей души поблагодарить всех, кто в этот день не остался в стороне и оказал помощь нашим военнослужащим, - поблагодарили организаторы.

Иволгинские добровольческие организации продолжают оказывать всяческую помощь военнослужащим, которые находятся на Украине. Так, недавно жители посёлка Сотниково собрали около 150 тысяч рублей.

- А также 100 кг продуктов, перевязочные средства и медикаменты на сумму 10 тысяч рублей и вещей (носки, масхалаты, шапки, балаклавы) более 50 кг. Были сформированы наборы и доставлены мобилизованным, как говорится из рук в руки, - говорят сотрудники районного центра.

В администрации Иволгинского поселения было собрано более 150 тысяч рублей. На эти деньги приобретены лекарственные средства, тактические перчатки, материал для пошива и другие необходимые вещи.

Жители сельского поселения «Гильбиринское» собрали 260 тысяч рублей. На них были приобретены необходимые вещи для мобилизованных.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 октября в Улан-Удэ, в ФСК, состоялся большой благотворительный концерт-марафон «Нэгэдэе. Мы вместе» в поддержку жителей Бурятии, участвующих в спецоперации. Концерт собрал более 1,6 млн рублей.


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