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В Улан-Удэ устроят собачий рейд на «Стеколке»

В Улан-Удэ устроят собачий рейд на «Стеколке»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Будет развёрнут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных

20 октября в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по отлову собак.

- Сотрудники комитета городского хозяйства, управлений общественной безопасности, административного контроля администрации города, администрации Советского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, а также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Подрядные организации проведут отлов безнадзорных животных, - сообщили в мэрии.

Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить интересующую информацию можно будет по телефону оперативного штаба: 8-9025-30-17-08.

Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развёрнут по ул. Воронежская, 3, с 09:30 до 16:00. Жители микрорайона смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их. Отметим, при регистрации необходимо установить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.

Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71; ул. Родины, 11, тел.: 18-00-05.

Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

По правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
собаки

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