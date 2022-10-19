В Улан-Удэ устроят собачий рейд на «Стеколке»

Будет развёрнут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных



20 октября в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по отлову собак.



- Сотрудники комитета городского хозяйства, управлений общественной безопасности, административного контроля администрации города, администрации Советского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, а также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории. Подрядные организации проведут отлов безнадзорных животных, - сообщили в мэрии.



Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить интересующую информацию можно будет по телефону оперативного штаба: 8-9025-30-17-08.



Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развёрнут по ул. Воронежская, 3, с 09:30 до 16:00. Жители микрорайона смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их. Отметим, при регистрации необходимо установить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.



Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71; ул. Родины, 11, тел.: 18-00-05.



Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.



По правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.

