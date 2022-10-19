При подготовке к отопительному сезону в ДФО вскрыли 18 тысяч нарушений

При подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону прокуроры в Дальневосточном федеральном округе пресекли около 18 тысяч нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 3,7 тысяч виновных лиц. Возбуждено и расследуется 20 уголовных дел, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу
Наиболее остро стоят вопросы изношенности электрических сетей (10 %) и коммунальной инфраструктуры (40%). При этом темпы замены аварийных сетей в отдельных регионах не превышают 3 % в год (Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область).
По результатам принятых прокурорами мер реагирования отремонтировано около 1 тысячи коммунальных объектов и оборудования, 818 км аварийных и изношенных коммуникаций. Также погашен долг за поставленные коммунальные ресурсы в размере 1 млрд рублей.
В текущем году на учет поставлено 1167 бесхозяйных объектов ЖКХ, в отношении 1053 зарегистрировано право муниципальной собственности. Зачастую такая работа проводится только через суд по искам прокуроров.
В Бурятии, Амурской, Магаданской областях, Еврейской автономной области по требованию прокуроров местными администрациями организован контроль за готовностью теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному сезону с применением установленных правил оценки.
В 17 районах Забайкальского края по искам прокуратуры органами местного самоуправления проводится работа по приобретению резервных источников электрической энергии для 98 котельных и 10 объектов водоснабжения.
В Республике Саха (Якутия) по требованию прокурора Олекминского района в 23-х муниципальных образованиях разработаны топливно-энергетические балансы. По представлению прокурора Алданского района на предприятиях сформирован нормативный запас угля в объеме 487 тонн.
В Республике Бурятия после вмешательства прокурора органом местного самоуправления в сентябре 2022 года организована работа по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Мухоршибирского района.
Устранение нарушений прав граждан на качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг находится на контроле прокуратуры.