При подготовке к отопительному сезону в ДФО вскрыли 18 тысяч нарушений









При подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону прокуроры в Дальневосточном федеральном округе пресекли около 18 тысяч нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 3,7 тысяч виновных лиц. Возбуждено и расследуется 20 уголовных дел, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округуНаиболее остро стоят вопросы изношенности электрических сетей (10 %) и коммунальной инфраструктуры (40%). При этом темпы замены аварийных сетей в отдельных регионах не превышают 3 % в год (Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область).По результатам принятых прокурорами мер реагирования отремонтировано около 1 тысячи коммунальных объектов и оборудования, 818 км аварийных и изношенных коммуникаций. Также погашен долг за поставленные коммунальные ресурсы в размере 1 млрд рублей.В текущем году на учет поставлено 1167 бесхозяйных объектов ЖКХ, в отношении 1053 зарегистрировано право муниципальной собственности. Зачастую такая работа проводится только через суд по искам прокуроров.В Бурятии, Амурской, Магаданской областях, Еврейской автономной области по требованию прокуроров местными администрациями организован контроль за готовностью теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному сезону с применением установленных правил оценки.В 17 районах Забайкальского края по искам прокуратуры органами местного самоуправления проводится работа по приобретению резервных источников электрической энергии для 98 котельных и 10 объектов водоснабжения.В Республике Саха (Якутия) по требованию прокурора Олекминского района в 23-х муниципальных образованиях разработаны топливно-энергетические балансы. По представлению прокурора Алданского района на предприятиях сформирован нормативный запас угля в объеме 487 тонн.В Республике Бурятия после вмешательства прокурора органом местного самоуправления в сентябре 2022 года организована работа по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Мухоршибирского района.Устранение нарушений прав граждан на качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг находится на контроле прокуратуры.