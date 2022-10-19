Правда, скоро конечную пообещали вернуть обратно
В Улан-Удэ конечную маршрута №33 вернут на прежнее место, сообщили в мэрии.
Ранее из-за масштабного строительства сетей водоснабжения дорожное полотно в Истоке было нарушено. В связи с этим движение маршрута №33 на участке дороги по ул. Снежная, Театральная до остановки ДНТ «Беркут» было прекращено. До строительства сетей конечная маршрута нaxoдилacь в paйoнe мaгaзинa «Бepкyт», нo из-зa печального состояния дороги eё пpишлocь пepeнecти пoчти нa килoмeтp.
Сегодня на совещании у руководителя администрации Советского района Евгения Эрдыниева было решено вернуть прежнюю схему маршрута №33.
- По итогам совещания принято решение провести отсыпку и грейдирование указанного участка дороги силами подрядной организации ООО «СМП-10» при содействии администрации Советского района и комбината по благоустройству. После того, как участок дороги будет приведён в нормативное состояние, движение маршрута №33 будет восстановлено. Работы планируется провести до конца этой недели, - сообщили в администрации Советского района.
В Улан-Удэ конечную маршрута №33 перенесли на километр
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